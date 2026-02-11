Làng thể thao Việt Nam đón tin không vui khi HLV karate Phạm Trần Nguyên đột ngột từ trần ngày 11-2.

HLV Phạm Trần Nguyên (hàng sau, ngoài cùng bên trái) khi tham gia Ban huấn luyện đội tuyển karate Việt Nam. Ảnh: QUANG THẮNG

Thông tin từ gia đình HLV Phạm Trần Nguyên cho biết, ông đã tạ thế chiều ngày 11-2 tại Hà Nội. HLV Phạm Trần Nguyên hưởng dương 49 tuổi.

Trước khi qua đời, HLV Phạm Trần Nguyên mang quân hàm thượng tá, đang đảm trách vai trò HLV trưởng đội tuyển karate Quân đội (Trung tâm TDTT Quân đội).

Với những người làm chuyên môn karate và thể thao Việt Nam, HLV Phạm Trần Nguyên là một trong những người yêu nghề, cống hiến chuyên môn với môn thể thao này. Ông là một trong những học trò xuất sắc của cựu HLV trưởng đội tuyển quốc gia Lê Công.

Trong thời gian thi đấu, ngoài những ngôi vô địch quốc gia, huy chương tại SEA Games, võ sĩ Phạm Trần Nguyên từng giành HCĐ hạng 55kg nam tại ASIAD 14 tổ chức năm 2002 và ASIAD 15 tổ chức năm 2006.

Sau khi nghỉ thi đấu, ông Phạm Trần Nguyên đã chuyển sang công tác huấn luyện karate tại Trung tâm TDTT Quân đội. HLV Phạm Trần Nguyên từng là thành viên Ban huấn luyện đội tuyển karate Việt Nam trong giai đoạn HLV Lê Công đảm trách vai trò HLV trưởng.

Tại đội tuyển karate Quân đội, nhiều lứa VĐV do HLV Phạm Trần Nguyên và Ban huấn luyện đào tạo đã mang vinh quang về cho tổ quốc như Nguyễn Thị Ngoan, Nguyễn Thị Diệu Ly…

Sự ra đi đột ngột của HLV Phạm Trần Nguyên mang lại điều tiếc thương cho những người yêu thể thao cả nước, đặc biệt là môn karate. Báo SGGP xin gởi lời chia buồn tới gia quyến HLV Phạm Trần Nguyên.

MINH CHIẾN