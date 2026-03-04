Võ sĩ muay Huỳnh Hà Hữu Hiếu: Quyết tâm đạt thành tích khởi đầu năm mới 2026

Võ sĩ Huỳnh Hà Hữu Hiếu của đội muay TPHCM. Ảnh: H.HIẾU

“Chúc may mắn tới với mình tại giải vô địch các câu lạc bộ muay quốc gia 2026. Cố gắng hết mình!”, võ sĩ Huỳnh Hà Hữu Hiếu đã bày tỏ.

Cuộc đấu dành cho những võ sĩ hàng đầu của làng muay Việt Nam trong năm mới 2026 đã chính thức khởi tranh. Bản thân Huỳnh Hà Hữu Hiếu nhìn nhận rằng năm nay sẽ là một trong những năm sẽ có sự cạnh tranh quyết liệt tại nhiều giải đấu ở cấp độ trong nước do tất cả VĐV đều chuẩn bị kỹ lưỡng để hướng tới Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Do thế, không ai muốn bị tụt lại phía sau.

Huỳnh Hà Hữu Hiếu đã trở lại tập luyện chuyên môn với tinh thần cao nhất từ đầu năm 2026. Nữ võ sĩ rất kỳ vọng bản thân phải đạt kết quả tốt bởi mục tiêu hàng đầu vẫn là bảo vệ các thành tích huy chương mình từng có ở giải quốc gia cách đây 1 năm. Tại giải vô địch các câu lạc bộ muay quốc gia 2026, Huỳnh Hà Hữu Hiếu đăng ký thi đấu hạng cân 48kg nữ.

Năm ngoái, cô đã để lại dấu ấn chuyên môn với tấm HCV hạng cân 45kg nữ tại giải vô địch thế giới 2025 được tranh tài ở Thổ Nhĩ Kỳ. Với cá nhân võ sĩ, đó là lần thứ 2 mà võ sĩ này lên ngôi vô địch thế giới. Tại thời điểm trên, Hữu Hiếu chia sẻ trước báo giới rằng những sự cố gắng trong tập luyện và thi đấu chuyên môn của mình được đền đáp và ngôi vô địch thế giới là kết quả rất đáng trân trọng.

Nhắc về năm 2025, Hữu Hiếu giành nhiều danh hiệu cao quý nhất khi đạt tấm HCV thế giới và HCV vô địch châu Á (giải đấu diễn ra tại Việt Nam). Nữ võ sĩ cùng giành HCV cúp quốc gia, được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhì từ cách kết quả thi đấu quốc tế.

Sau 1 năm, bước vào năm 2026, Hữu Hiếu tin rằng phía trước còn nhiều nhiệm vụ mà mình sẽ tiếp tục thực hiện. Nữ võ sĩ của thể thao TPHCM quyết tâm làm tốt nhất các kết quả thi đấu đảm bảo được thành tích cá nhân. Giải vô địch các câu lạc bộ muay quốc gia 2026 là cuộc tranh tài đầu tiên của võ sĩ muay cả nước ở hệ thống thi đấu trong nước.

Hữu Hiếu là nhà vô địch thế giới năm 2025. Ảnh: IFMA

“Tôi tập trung chuẩn bị tốt nhất thể lực và phong độ để nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được đề ra. Mỗi giải đấu chắc chắn có những thách thức rất lớn nhưng đó là võ thuật. Khi vượt qua được chính mình và tìm cơ hội chiến thắng thì nghĩa là bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ”, võ sĩ Huỳnh Hà Hữu Hiếu từng trao đổi.

Mọi sự khởi đầu bao giờ cũng cần suôn sẻ. Hữu Hiếu rất tin tưởng đạt được kết quả cao nhất tại Đắk Lắk lần này. Xa hơn, cô còn nhắm tới mục tiêu là Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ tổ chức tại TPHCM cuối năm nay.

Giải vô địch các câu lạc bộ muay quốc gia 2026 thu hút hơn 400 võ sĩ trong cả nước góp mặt để thi đấu các nội dung đối kháng loại trực tiếp lứa tuổi 15-16 và 17-40 trong các hạng cân dành cho nam, nữ. Ngoài ra, VĐV còn tranh tài biểu diễn nam, nữ các nội dung Wai kru, Mai muay.

MINH CHIẾN