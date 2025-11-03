Phần thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất khích lệ tinh thần cho Huỳnh Hà Hữu Hiếu

Huỳnh Hà Hữu Hiếu (xanh) đã có ngôi vô địch giải thế giới 2025. Ảnh: IFMA

“Tôi thật sự xúc động khi biết mình được phần thưởng này. Đây là sự ghi nhận sự chuẩn bị, thi đấu và nỗ lực giành thành tích chuyên môn của tôi. Nhưng tôi cũng phải cảm ơn các thầy, các cô và các đồng đội luôn hỗ trợ tôi trong tập luyện, thi đấu để giành thành tích tốt nhất”, võ sĩ Huỳnh Hà Hữu Hiếu bày tỏ.

Nữ tuyển thủ của đội tuyển muay Việt Nam đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất trong quyết định khen thưởng được công bố vào tháng 9 vừa qua. Dù thế, Hữu Hiếu khá khiêm tốn không tiết lộ nhiều bởi cô cho biết mình đang dành sự tập trung chuẩn bị SEA Games 33-2025 nên tâm lý cần được giữ ổn định nhất.

Phần thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất dành cho Huỳnh Hà Hữu Hiếu là sự ghi nhận kết quả HCV mà tuyển thủ này giành tại giải muay vô địch thế giới 2025 tổ chức trong tháng 5-2025 ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nữ võ sĩ chia sẻ bản thân vẫn nhớ rõ giải đấu đó bởi cô là tuyển thủ giành HCV duy nhất trong hệ vô địch cho đội tuyển muay Việt Nam ở giải thế giới 2025. Các võ sĩ khác của Việt Nam giành thêm 3 tấm HCV trong những nội dung đối với nhóm tuổi trẻ U23. “Tôi thấy rằng mỗi giải đấu mang lại cho mình một kinh nghiệm quý giá đó là không bao giờ được lùi bước, luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn”, Huỳnh Hà Hữu Hiếu chia sẻ.

Hiện tại, Hữu Hiếu là 1 trong các tuyển thủ trọng điểm của đội tuyển muay Việt Nam được chuẩn bị SEA Games 33-2-25. Ban huấn luyện đội tuyển muay Việt Nam cho biết chương trình tập huấn thực hiện toàn thời gian trong nước và không ra nước ngoài tới trước khi sang Thái Lan. Hữu Hiếu dành được sự quan tâm của giới chuyên môn bởi vì hạng cân 45kg nữ sở trường của tuyển thủ này nằm trong chương trình thi đấu chính thức SEA Games 33-2025.

Nhìn lại hành trình tham dự các kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á, Huỳnh Hà Hữu Hiếu đã giành HCĐ biểu diễn waikru tại SEA Games 30-2019. Tiếp đó, cô có tấm HCB hạng cân 48kg tại SEA Games 31-2021. Tại SEA Games 32-2023, Huỳnh Hà Hữu Hiếu lần đầu tiên giành HCV khi vô địch hạng cân 45kg nữ môn kun khmer. Mục tiêu trọng tâm của Hữu Hiếu là cố gắng giành thành tích tốt nhất hạng cân 45kg nữ môn muay đối với cuộc so tài SEA Games 33-2025.

Hữu Hiếu và HLV Phú Hiển luôn đồng hành trong các giải quốc tế quan trọng. Ảnh: PHÚ HIỂN

Tuyển thủ bày tỏ: “Tôi và các đồng đội đang tập luyện theo giáo án chuyên môn của ban huấn luyện mỗi ngày trong tuần. Dĩ nhiên, chúng tôi có sự điều chỉnh để đảm bảo thể lực và tránh chấn thương. Tất cả dự báo vận động viên chủ nhà Thái Lan sẽ tham dự những tuyển thủ quan trọng nhất trong môn muay. Vì thế không riêng tôi, các đồng đội rất thận trọng chuẩn bị kỹ chiến thuật và kỹ thuật cũng như thể lực. Trên hết, tinh thần phải quyết tâm trước giải đấu lớn này”.

Trong sự nghiệp, Huỳnh Hà Hữu Hiếu đã đạt những kết quả quốc tế khích lệ trên nhiều đấu trường. Nữ tuyển thủ của thể thao TPHCM vô địch thế giới hạng cân 45kg nữ năm 2024, 2025 và vô địch châu Á năm 2025. Ngoài ra, cô có các tấm HCV nhóm tuổi trẻ ở châu Á và thế giới trước đó. Tuy nhiên với tất cả VĐV muay, trong đó có Huỳnh Hà Hữu Hiếu, nếu giành được thành tích cao nhất khi góp mặt SEA Games ngay trên đất Thái Lan thì đó sẽ là kết quả đáng nhớ của sự nghiệp thi đấu.

MINH CHIẾN