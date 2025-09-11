Muay Việt Nam chuẩn bị đội hình tham dự SEA Games 33

Sau giải muay vô địch quốc gia 2025, đội hình tham dự SEA Games 33-2025 gần như được Ban huấn luyện xác định dựa vào thành tích của các võ sĩ trọng điểm.

Võ sĩ muay đã thi đấu giải vô địch quốc gia 2025 để nhà quản lý tuyển chọn những người có thành tích tốt nhất. Ảnh: MUAYVN

Phụ trách bộ môn muay (Cục TDTT Việt Nam) – bà Từ Thị Lê Na đã trao đổi: “Giải vô địch quốc gia 2025 vừa khép lại ở Thái Nguyên đã chứng kiến các cuộc tranh tài hấp dẫn. Chúng tôi xem xét kỹ lưỡng khả năng chuyên môn của các võ sĩ trọng điểm thông qua thi đấu để xây dựng lực lượng quyết định cho SEA Games 33-2025. Tới lúc này về cơ bản, ban huấn luyện đã có con người phù hợp để đăng ký tới Thái Lan tranh tài. Tuy nhiên tất cả còn phụ thuộc yếu tố chiến thuật nên chúng tôi chưa thể công bố danh sách cụ thể”.

Ngay sau giải vô địch quốc gia 2025 (bế mạc ngày 6.9), vào lúc này, đội tuyển muay Việt Nam tiếp tục cử lực lượng võ sĩ tốt nhất tham dự giải vô địch trẻ thế giới 2025 tại UAE. Không ít tuyển thủ trong đó nằm trong danh sách chọn lựa có thể nhận suất tham dự SEA Games 33-2025 cuối năm nay.

Nhìn lại giải vô địch quốc gia 2025, tất cả võ sĩ muay hàng đầu Việt Nam đã tham gia thi đấu. Những gương mặt quen thuộc tiếp tục giữ phong độ cao, giành HCV như Bùi Hải Linh, Đinh Thị Hoa, Triệu Thị Phương Thủy, Nguyễn Thị Chiều, Trần Thị Ánh Tuyết, Lý Diệu Phước, Đào Đại Hải, Nguyễn Ngọc Hoàng, Vũ Đại Luật, Phạm Ngọc Mẫn, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Thanh Tùng… Ban huấn luyện đội tuyển muay Việt Nam giữ sự tin tưởng vào chuyên môn của họ.

Lần SEA Games gần nhất thể thao Việt Nam giành HCV môn muay là SEA Games 31 tổ chức năm 2022 tại Việt Nam. Lúc đó, chúng ta đạt 4 HCV với thành tích của võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất, Bùi Yến Ly, Bàng Thị Mai và Nguyễn Thị Phương Hậu. Tại SEA Games 32-2023, môn muay không tổ chức. Tuy nhiên, môn kun khmer được diễn ra với cách thức tranh tài tương tự như muay và thể thao Việt Nam có HCV trong kết quả của Huỳnh Hà Hữu Hiếu, Tạ Thị Kim Yến, Triệu Thị Phương Thủy, Bùi Yến Ly và Bàng Thị Mai.

Lúc này, Huỳnh Hà Hữu Hiếu và Triệu Thị Phương Thủy vẫn là võ sĩ chủ lực tại hạng cân 45kg và 51kg nữ của đội tuyển muay Việt Nam.

Bà Từ Thị Lê Na xác nhận đội tuyển muay Việt Nam có chỉ tiêu phấn đấu giành HCV tại SEA Games 33-2025. Tuy nhiên, chúng ta và các đội tuyển tham dự môn muay SEA Games 33-2025 rất hiểu sự cạnh tranh sẽ khó khăn bởi vì võ sĩ chủ nhà Thái Lan sẽ chiếm ưu thế đáng kể. “Chúng tôi sẽ phải tính toán thật kỹ trong chiến thuật chuyên môn và khi phiên họp kỹ thuật môn đấu được diễn ra, các đội sẽ nắm bắt cụ thể từng nội dung có bao nhiêu tuyển thủ tham dự”, bà Từ Thị Lê Na nói thêm.

Huỳnh Hà Hữu Hiếu là võ sĩ triển vọng giành thành tích cao của muay Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Môn muay SEA Games 33-2025 tổ chức 18 bộ huy chương. Trong đó, nội dung đối kháng nam sẽ thi đấu 10 hạng cân (từ 45kg tới 75kg) và đối kháng nữ có 6 hạng cân (từ 45kg tới 60kg). Ngoài ra, ban tổ chức tiến hành tranh tài 2 nội dung Wai Kru dành cho nam, nữ. Sơ bộ, môn muay SEA Games 33-2025 sẽ cho phép mỗi quốc gia được đăng ký 1 võ sĩ tham dự 1 nội dung. Điều này đồng nghĩa, võ sĩ chủ nhà Thái Lan cũng có thể góp mặt toàn bộ nội dung thi đấu. Vì vậy, đội tuyển muay Việt Nam đang rất tập trung tập luyện để đảm bảo con người tốt nhất đủ khả năng tranh tài.

Đội muay Việt Nam đăng ký 18 tuyển thủ tham dự giải vô địch trẻ thế giới 2025 tại UAE từ ngày 10-9 tới 20-9. Toàn đội đã có mặt tại UAE sẵn sàng bước vào thi đấu.

MINH CHIẾN