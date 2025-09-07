VĐV muay TPHCM giành 6 HCV tại giải vô địch quốc gia 2025

Các võ sĩ đội muay TPHCM đã giành 6 HCV tại giải vô địch quốc gia 2025 vừa bế mạc ở nhà thi đấu tỉnh Thái Nguyên.

Các võ sĩ đã thi đấu giải muay vô địch quốc gia 2025. Ảnh: MUAYVN

Khép lại các trận chung kết cuối cùng tại giải vào tối ngày 6-9 tại nhà thi đấu tỉnh Thái Nguyên, đội muay TPHCM có 6 ngôi vô địch quan trọng.

Đội muay TPHCM giành được 6 HCV tại giải đấu năm nay. Ảnh: MUAYVN

Tại các nội dung dành cho lứa tuổi 15-16, đội muay TPHCM giành 2 HCV, 2 HCB, 5 HCĐ, đứng hạng 4 toàn đoàn. Võ sĩ Văn Đình Thạo đã giành chiến thắng trước Phạm Văn Dương (Thái Nguyên) tại hạng cân 54kg nam để giành HCV đầu tiên cho đội muay TPHCM. Tiếp đó, Phạm Xuân Phương thắng Hồ Thế Long Nhật (Đắk Lắk) tại chung kết hạng cân 57kg nam để có HCV thứ 2 cho đội TPHCM.

Ở nhóm tuổi 15-16, đội Hà Nội xếp nhất với thành tích 6 HCV. Đội Thanh Hóa đứng hạng nhì với 3 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ còn chủ nhà Thái Nguyên giữ vị trí thứ ba (3 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ).

Thi đấu nhóm tuổi 17-40, đội muay TPHCM đã đứng hạng nhì toàn đoàn với kết quả 4 HCV, 1 HCB, 7 HCĐ. Võ sĩ của TPHCM lọt vào 5 trận chung kết, giành 4 chiến thắng từ kết quả của Lý Diệu Phước (51kg nam), Vũ Đại Luật (57kg nam), Phạm Ngọc Mẫn (63,5kg nam), Nguyễn Thanh Tùng (75kg nam). Võ sĩ Phạm Tấn Vàng để thua trước Phạm Công Minh (Quảng Ngãi) tại chung kết hạng cân 91kg nam nên nhận HCB. Tổng hợp kết quả 2 nhóm tuổi, đội muay TPHCM đã giành 6 HCV, 3 HCB, 12 HCĐ.

Xếp nhất nhóm tuổi 17-40 là đội Hà Nội với thành tích 8 HCV, 3 HCB, 5 HCĐ trong khi hạng ba là đội Đồng Nai (3 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ). Ở nhóm tuổi này, Bắc Ninh là đơn vị duy nhất trong 23 đội tham dự không giành được huy chương. Giải năm nay thu hút gần 400 VĐV của 23 đội tham dự đã thi đấu tranh 40 bộ huy chương đối kháng và 4 bộ huy chương biểu diễn.

MINH CHIẾN