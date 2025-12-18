Xã Phú Giáo tổ chức thành công Đại hội Thể thao lần thứ I năm 2025

Đến dự lễ bế mạc có ông Phan Văn Lam, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Bình Dương, thuộc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM.

Quang cảnh lễ bế mạc

Đại hội Thể thao xã Phú Giáo lần thứ I năm 2025 có quy mô lớn, thu hút sự tham gia của 28 đoàn thể thao đến từ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã; lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn và 23 ấp.

Các đại biểu tham dự lễ bế mạc

Các vận động viên tham gia tranh tài ở 11 môn thi đấu gồm: bóng đá nam, bóng chuyền nam – nữ, cầu lông, điền kinh, cờ tướng, bida, bi sắt, thể dục dưỡng sinh, kéo co, đẩy gậy và karate. Sự đa dạng về nội dung thi đấu đã tạo điều kiện để đông đảo các tầng lớp nhân dân, ở nhiều độ tuổi khác nhau, tham gia rèn luyện và thi đấu thể thao.

Các vận động viên tranh tài ở các môn thể thao

Trong suốt thời gian diễn ra đại hội, các vận động viên đã thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, trung thực, đoàn kết và quyết tâm. Nhiều trận đấu diễn ra gay cấn, hấp dẫn, mang đến những màn trình diễn đẹp mắt, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo nhân dân địa phương.

Lãnh đạo xã Phú Giáo trao giải toàn đoàn cho các đơn vị xuất sắc nhất đại hội

Không khí sôi nổi trên các sân thi đấu đã góp phần tạo nên một ngày hội thể thao đúng nghĩa, đồng thời tăng cường sự giao lưu, gắn kết giữa các ấp và các đơn vị trên địa bàn xã.

Kết thúc đại hội, Ban Tổ chức đã trao tổng cộng 111 bộ huy chương và phần thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc ở các nội dung thi đấu. Giải nhất toàn đoàn thuộc về đơn vị ấp 3 với 10 huy chương vàng, 13 huy chương bạc và 7 huy chương đồng; giải nhì thuộc về ấp 9 với 9 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 16 huy chương đồng; giải ba thuộc về ấp Tam Lập với 5 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.

Các tập thể, cá nhân nhận giấy khen từ Ban tổ chức đại hội

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Giáo đã trao giấy khen cho 16 tập thể và 29 cá nhân có thành tích cao trong công tác tổ chức và tham gia Đại hội Thể dục – Thể thao xã Phú Giáo lần thứ I năm 2025. Đồng thời, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh xã cũng trao giấy khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực, góp phần vào thành công chung của đại hội.

