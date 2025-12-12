Đội tuyển bóng bàn không thể thay đổi đăng ký nên Nguyễn Anh Tú và Nguyễn Đức Tuân sẽ dự nội dung đơn nam

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam không thể thay đổi VĐV Đinh Anh Hoàng vào thi đấu nội dung đơn nam, nên sự lựa chọn vẫn là Nguyễn Anh Tú và Nguyễn Đức Tuân.

Ngyễn Anh Tú sẽ thi đấu nội dung đơn nam tại SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH DÂN

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã tính toán phương án đăng ký tay vợt Đinh Anh Hoàng thay Nguyễn Anh Tú tại nội dung đơn nam tại SEA Games 33-2025. Tuy nhiên trong phiên họp kỹ thuật trước khi thi đấu, dù chúng ta đã đề xuất ý kiến nhưng theo quy định về kỹ thuật trong điều lệ của Ban tổ chức, việc thay đổi không được chấp thuận.

Trước đó khi đăng ký với Ban tổ chức môn bóng bàn SEA Games 33-2025, đội tuyển đã gởi tới Ban tổ chức danh sách VĐV từng nội dung và Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Đức Tuân là những người trong nội dung đơn nam.

Như vậy, Anh Tú và Đức Tuân sẽ thi đấu chính thức nội dung đơn nam môn bóng bàn SEA Games 33-2025. Nội dung đơn nữ sẽ có Nguyễn Thị Nga và Nguyễn Khoa Diệu Khánh. Theo bốc thăm phân bảng đấu của nội dung đơn, Anh Tú sẽ gặp các tay vợt Im Jin Zhen, Vongsa Anane, Kyi Myint tại Bảng B còn Đức Tuân gặp Nayre Mari, Phakpoom, Myat tại Bảng C.

Đinh Anh Hoàng sẽ thi đấu nội dung đôi nam, đôi nam nữ và đồng đội nam. Với nội dung đôi nam, tay vợt này thi đấu cùng Lê Đình Đức. Ở nội dung đôi nam nữ, tay vợt đứng cặp với Trần Mai Ngọc. Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc đã giành HCV tại SEA Games 32-2023 do vậy họ tập trung cơ hội bảo vệ vị trí số 1 tại SEA Games 33-2025.

Từ chiều hôm nay 12-12, đội tuyển bóng bàn Việt Nam bắt đầu bước vào thi đấu chính thức tại SEA Games 33-2025. Các nội dung đồng đội sẽ diễn ra đầu tiên. HLV trưởng Vũ Văn Trung cho biết hiện tại toàn đội giữ tinh thần tốt và sẽ nỗ lực thi đấu trong các nội dung đầu tiên.

Theo bốc thăm nội dung đồng đội nam, Bảng A có Singapore, Việt Nam, Indonesia, Myanmar. Bảng B gồm Malaysia, Thái Lan, Philippines và Lào. Ở nội dung đồng đội nữ, Bảng A có Thái Lan, Việt Nam, Philippines còn Bảng B có Malaysia, Singapore và Indonesia. Nội dung đồng đội sẽ kéo dài tới ngày 14-12. Sau đó, các tay vợt bước vào thi đấu đơn, đôi.

MINH CHIẾN