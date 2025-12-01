Đội tuyển bóng bàn sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục SEA Games 33

Các gương mặt của đội tuyển bóng bàn Việt Nam giữ được sự tự tin sau quá trình tập huấn tại Trung Quốc để hướng tới thi đấu SEA Games 33-2025.

Đội tuyển bóng bàn có sự tự tin sau chương trình tập huấn tại Trung Quốc. Ảnh: PHAN ANH

“Thời gian tập huấn tại Trung Quốc, Ban huấn luyện đã có những sự chuẩn bị về chuyên môn cho từng tay vợt. Chúng tôi chưa thể nói chi tiết nhưng về cơ bản, đợt tập huấn giúp mỗi người giữ tinh thần tốt nhất. Chúng tôi cũng tính toán chiến thuật để lựa chọn VĐV phù hợp với mỗi nội dung mà đội tuyển bóng bàn thi đấu tại SEA Games 33-2025”, HLV trưởng Vũ Văn Trung của đội tuyển bóng bàn Việt Nam bày tỏ.

Hôm nay 1-12, toàn đội kết thúc đợt tập huấn tại thành phố Nam Ninh (Trung Quốc) và về nước. Đợt tập huấn kéo dài 3 tuần được đánh giá mang lại những tín hiệu tích cực cho từng tay vợt. Đội tuyển bóng bàn Việt Nam là 1 trong những đội tuyển thể thao quốc gia sớm xác định lực lượng tham dự SEA Games 33 gồm 10 VĐV: Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Đức Tuân, Đoàn Bá Tuấn Anh, Lê Đình Đức, Nguyễn Thị Nga, Bùi Ngọc Lan, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Trần Mai Ngọc và Mai Hoàng Mỹ Trang.

Đã có không ít ý kiến chuyên môn đưa ra về việc cần thiết có những sự đổi mới lực lượng để hướng tới những mục tiêu dài hơi. Tuy nhiên, khi đội tuyển bóng bàn Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33-2025 được tập trung, toàn bộ 10 tay vợt đều giữ tinh thần và sự quyết tâm cao nhất.

Theo chia sẻ từ Ban huấn luyện, các buổi tập tại Trung Quốc thực hiện nghiêm túc và tập trung vào chuyên môn để làm sao tuyển thủ đạt được khả năng thi đấu cao nhất. Song hành với chương trình tập luyện, đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã thực hiện một số buổi đấu tập trực tiếp cho các tuyển thủ.

Cách đây 2 năm, đội tuyển bóng bàn Việt Nam cũng thực hiện chương trình tập huấn tại Trung Quốc ở thời điểm cận kề tham dự SEA Games 32-2023. Sau đó tại Đại hội đã tổ chức ở Campuchia, chúng ta giành được 1 HCV (Trần Mai Ngọc/Đinh Anh Hoàng), 1 HCB (Nguyễn Anh Tú), 4 HCĐ. Vì vậy, giới chuyên môn hiểu rằng các chương trình tập huấn tại Trung Quốc có giá trị thiết thực.

Mai Hoàng Mỹ Trang là gương mặt nhiều kinh nghiệm nhất của đội tuyển bóng bàn Việt Nam. Ảnh: NAM HẢI

Tất cả 10 tay vợt bóng bàn của đội hình tham dự SEA Games 33-2025 là những người đã đạt phong độ cao nhất ở giải trong nước qua nhiều cấp độ. Dù vậy, HLV Vũ Văn Trung nhìn nhận mọi đối thủ cũng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng vì vậy VĐV Việt Nam rất thận trọng vào sự chuẩn bị của mình. “Sau đợt tập huấn tại Trung Quốc, chúng tôi tiếp tục tập luyện ngắn ngày ở trong nước rồi lên đường sang Thái Lan. Những ngày tập luyện cuối cùng là thời điểm để VĐV giữ trạng thái thoải mái nhất”, HLV Vũ Văn Trung nói thêm.

Chỉ tiêu của đội tuyển bóng bàn Việt Nam là giành tối thiểu 1 HCV. Chúng ta vẫn chờ đợi khả năng bảo vệ ngôi vô địch đôi nam nữ từng có tại SEA Games 32-2023. Tuy nhiên, các tay vợt của Việt Nam vẫn kỳ vọng sẽ đạt được điểm rơi phong độ để có thể lọt vào những trận đấu cuối cùng nội dung cá nhân. Theo quy định tại SEA Games 33-2025, mỗi quốc gia chỉ được đăng ký tối đa 2 VĐV thi đẫu mỗi nội dung đơn.

Bóng bàn Việt Nam đang giữ ngôi vô địch SEA Games nội dung đôi nam nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Môn bóng bàn sẽ tranh tài 7 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ. Đội tuyển bóng bàn Việt Nam tham dự đủ 7 nội dung. Tại 4 kỳ SEA Games gần nhất, từ năm 2017 đến 2023, đội tuyển bóng bàn Việt Nam luôn giành HCV. Vì vậy, Ban huấn luyện và 10 tuyển thủ không muốn lỡ hẹn tại Thái Lan năm nay.

Ban tổ chức môn bóng bàn SEA Games 33-2025 công bố lịch thi đấu sơ bộ với các nội dung đồng đội bắt đầu vào ngày 12-12. Môn bóng bàn kéo dài tới ngày 19-12, trong đó có 1 ngày nghỉ thi đấu (15-12). Các trận chung kết đơn nam, đơn nữ dự kiến diễn ra ngày 19-12.

MINH CHIẾN