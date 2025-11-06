Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Khoa Diệu Khánh và tuyển bóng bàn Việt Nam sang Trung Quốc tập huấn chuẩn bị SEA Games 33

Mai Hoàng Mỹ Trang (giữa) là tay vợt quan trọng của đội tuyển bóng bàn Việt Nam chuẩn bị SEA Games 33-2025. Ảnh: TRANG THU

Cục TDTT Việt Nam đã quyết định thành lập đội tuyển bóng bàn Việt Nam tham dự SEA Games 33-2025 gồm 10 tay vợt là Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Đức Tuân, Đoàn Bá Tuấn Anh, Lê Đình Đức, Nguyễn Thị Nga, Bùi Ngọc Lan, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Trần Mai Ngọc và Mai Hoàng Mỹ Trang. Theo quyết định, 10 tuyển thủ hội quân ngày 7-11 và lập tức lên đường sang Trung Quốc tập huấn.

“Đợt tập huấn sẽ diễn ra trong 3 tuần giúp các tay vợt chuẩn bị chuyên môn và nâng cao trình độ hướng đến tham dự SEA Games 33-2025. Năm nay, chương trình xây dựng tập trung vào mục tiêu trọng điểm là SEA Games 33-2025 vì vậy các tay vợt không tập luyện trong nước, được cứ tập huấn luôn tại Trung Quốc”, phụ trách bộ môn bóng bàn (Cục TDTT Việt Nam) – ông Phan Anh Tuấn từng cho biết.

Trong khi đó, đại diện Liên đoàn bóng bàn Việt Nam cũng cho biết, ban huấn luyện đội tuyển lần này gồm HLV trưởng Vũ Văn Trung và HLV phó Phan Huy Hoàng, Đinh Quang Linh là những người quen thuộc các chương trình tập luyện tại Trung Quốc. Vì thế, họ sẽ đảm bảo công tác chuyên môn trong quá trình 10 tuyển thủ tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 33-2025.

Nguyễn Anh Tú từng lỡ HCV đơn nam tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam đang giữ ngôi vô địch đôi nam nữ (Đinh Anh Hoàng, Trần Mai Ngọc) khi giành HCV tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia. Tuy nhiên, các HLV dự báo sau 2 năm, tất cả các đội tuyển bóng bàn như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia… đều có sự chuẩn bị lực lượng tích cực. Do vậy, chúng ta chưa thể nói trước đều gì.

Mục tiêu của đội tuyển bóng bàn Việt Nam là phấn đấu giành 1 HCV tại SEA Games 33-2025. Vì thế, 10 tay vợt phải nỗ lực để giữ phong độ cao nhất hướng đến chinh phục thành tích ở Thái Lan lần này. Cách đây 1 năm, đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2024 ở Malaysia. Chúng ta nắm bắt thêm các đội tuyển từ giải đấu này. “Giải vô địch Đông Nam Á 2024 ở Malaysia có nhiều VĐV trẻ tham dự. Các quốc gia trong khu vực vẫn rất cẩn trọng về lực lượng tham dự SEA Games 33-2025, đặc biệt là 3 đội Thái Lan, Singapore, Malaysia. Vì thế, đợt tập huấn ở Trung Quốc sẽ là thời điểm 10 tay vợt tích lũy tập trung nhất nhằm có điểm rơi phong độ cao vào đúng tháng 12”, HLV Vũ Văn Trung trao đổi trước khi đội tuyển lên đường sang Trung Quốc tập huấn.

Môn bóng bàn SEA Games 33-2025 tổ chức 7 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ. Đội tuyển bóng bàn Việt Nam sẽ tham dự đủ 7 nội dung này tại Thái Lan.

Lãnh đạo Cục TDTT gặp mặt đội tuyển bóng bàn chuẩn bị SEA Games 33-2025. Chiều ngày 6-11, lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam đã gặp mặt động viên 10 tay vợt cùng ban huấn luyện lên đường sang Trung Quốc tập huấn để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và tập trung cho SEA Games 33-2025 thành công về kết quả.

MINH CHIẾN