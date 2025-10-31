Nguyễn Khoa Diệu Khánh và Đinh Anh Hoàng vô địch giải bóng bàn cây vợt xuất sắc quốc gia 2025

2 tay vợt đã chơi ấn tượng tại trận chung kết để lên ngôi vô địch trước sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ tại Hải Phòng.

Nguyễn Khoa Diệu Khánh thi đấu trận chung kết nội dung nữ và có chiến thắng thuyết phục. Ảnh: MINH CHIẾN

2 trận chung kết nội dung nam và nữ giải bóng bàn cây vợt xuất sắc quốc gia 2025 tổ chức chiều ngày 31-10 đã mang đến cho người hâm mộ những đường bóng hấp dẫn nhất.

Để lọt vào trận chung kết, tay vợt Nguyễn Khoa Diệu Khánh đã vượt qua đàn chị Nguyễn Thị Nga 4-1 ở trận bán kết nhiều kịch tính trong buổi sáng. Tay vợt nữ của TPHCM đã chơi hiệu quả, thể hiện ưu thế chuyên môn và góp mặt trận chung kết.

Đối thủ của cô tại chung kết là Trần Mai Ngọc (Công an Nhân dân T&T). Tại bán kết, Mai Ngọc bất ngờ chiến thắng Mai Hoàng Mỹ Trang (TPHCM) với thắng lợi sít sao 4-3.

Tuy nhiên, Mai Ngọc lại không giữ được sự hưng phấn như từng có trong bán kết. Ở trận chung kết, tay vợt này gần như bị Nguyễn Khoa Diệu Khánh “khóa” chặt bằng các pha giật bóng hiểm hóc và phải chấp nhận phòng thủ. Với sự mạnh mẽ trong các pha đối giật, tay vợt của TPHCM chiến thắng thuyết phục với tỷ số 4-0 (11/6, 11/5, 11/5, 11/4). Chiến thắng giúp Nguyễn Khoa Diệu Khánh giành HCV nội dung đơn nữ. Năm ngoái, cô đã lỡ hẹn ngôi vô địch khi để thua trận chung kết trước đàn chị Mai Hoàng Mỹ Trang. Năm nay, Diệu Khánh đã đổi được màu huy chương. Quan trọng hơn, bóng bàn nữ TPHCM vẫn giữ được ngôi vô địch nữ tại giải cây vợt xuất sắc quốc gia nhờ thành tích của Nguyễn Khoa Diệu Khánh.

Trận chung kết nội dung nam giữa Nguyễn Đức Tuân và Đinh Anh Hoàng. Ảnh: MINH CHIẾN

Trận chung kết nam diễn ra sau đó là cuộc đối đầu giữa tay vợt chủ nhà Nguyễn Đức Tuân và Đinh Anh Hòa (Công an Nhân dân T&T). Đức Tuân đã thắng Lê Đình Đức (Công an Nhân dân T&T) tại bán kết để góp mặt trận tranh HCV còn Anh Hoàng thắng Bùi Thế Nghĩa (Quân đội) trong trận bán kết.

Ván đầu đã diễn ra với tốc độ nhanh bằng nhiều pha đối giật giữa 2 tay vợt. Tuy nhiên, Đinh Anh Hoàng chiếm lợi thế và thắng nhanh 11/5. Ván thứ 2, Đức Tuân có cơ hội giành lại thế trận cân bằng nhưng lại thua đáng tiếc 11/13. Trong các ván còn lại, tay vợt của Hải Phòng tiếp tục thua 5/11 và 8/11. Chung cuộc, Đức Tuân để thua 0-4 và ngôi vô địch cùng tấm HCV thuộc về Đinh Anh Hoàng.

Giải cây vợt xuất sắc quốc gia cũng là giải cuối cùng thuộc hệ thống thi đấu quốc gia trong năm 2025 của bóng bàn Việt Nam.

MINH CHIẾN