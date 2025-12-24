Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh thi đấu giải vô địch cờ nhanh, chớp thế giới

Dàn kỳ thủ hàng đầu của cờ vua Việt Nam sẽ góp mặt tranh tài giải vô địch cờ nhanh, cờ chớp thế giới 2025 được diễn ra ở Doha (Qatar).

Trường Sơn và Tuấn Minh sẽ tiếp tục tới Doha (Qatar) thi đấu giải cờ nhanh, chớp thế giới 2025. Ảnh: MINH MINH

Ban huấn luyện tuyển cờ vua Việt Nam cho biết, chúng ta góp mặt nhiều kỳ thủ hàng đầu tại giải đấu lần này.

Với nội dung nam, đội hình cờ vua Việt Nam có Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh và Đầu Khương Duy. Nội dung nữ sẽ có sự tham gia của Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng, Nguyễn Hồng Nhung, Lương Phương Hạnh.

Trên bảng đăng ký trước thi đấu của cờ nhanh, Lê Quang Liêm là kỳ thủ Việt Nam có vị trí cao nhất. Đại kiện tướng này xếp vị trí 31. Vừa qua, Lê Quang Liêm không tham dự SEA Games 33-2025.

Đội hình tham dự SEA Games 33-2025 và giành HCV cờ nhanh đồng đội nam của Việt Nam có Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh. Ngoài ra, chúng ta cũng có HCV cờ nhanh đồng đội nữ với Phạm Lê Thảo Nguyên và Võ Thị Kim Phụng.

Giải vô địch cờ nhanh, cờ chớp thế giới 2025 tổ chức từ ngày 25-12 tới 31-12. Các kỳ thủ hàng đầu thế giới gồm Magnus Carlsen, Ian Nepomniachtchi, Levon Aronian, Fabiano Caruana, Maxime Vachier-Lagrave, Vladislav Artemiev, Nodirbek Abdusattorov, Jan-Krzysztof Duda, Wesley So… đều góp mặt.

Đây cũng là giải quốc tế cuối cùng trong năm 2025 của các kỳ thủ trước khi bước vào năm mới 2026. Năm tới, Hội đồng Olympic châu Á (OCA) sẽ tổ chức ASIAD 20 tại Nhật Bản tuy nhiên môn cờ vua không nằm trong chương trình thi đấu chính thức của Đại hội.

MINH CHIẾN