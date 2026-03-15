Đội tuyển golf miền Bắc giành chiến thắng giải vô địch đồng đội VGA Union Cup 2026

Giải golf vô địch đồng đội VGA Union Cup 2026 đã kết thúc với chiến thắng sít sao dành cho các golf thủ của đội tuyển miền Bắc.

Đội golf miền Bắc đã giành ngôi vô địch VGA Union Cup 2026. Ảnh: VGA

Vòng cuối của giải vô địch đồng đội VGA Union Cup 2026 đã kết thúc ngày 14-3 trên sân đấu Thanh Lanh (Phú Thọ).

Trong 2 vòng trước đó, golf thủ của đội tuyển golf miền Bắc và miền Nam đã thi đấu các lượt foursomes và fourball.

Vòng cuối được tổ chức thể thức thi đấu 12 trận single match để các bên xác định kết quả cuối cùng.

Ban tổ chức đã bốc thăm, phân định các cặp đấu single match lần lượt giữa các golf thủ Lê Hùng Nam (đội miền Bắc) - Mai Đức Thủy (đội miền Nam), Bùi Mạnh Cường (miền Bắc) – Nguyễn Tiến Mạnh (miền Nam), Hà Ngọc Hoàng Lộc (miền Bắc) – Hoàng Ngọc Quý (miền Nam), Nguyễn Văn Long (miền Bắc) – Nông Trung Hiếu (miền Nam), Âu Văn Sơn (miền Bắc) – Dương Quốc Tuynh (miền Nam), ), Trần Diệu Tuấn (miền Bắc) – Huỳnh Quang Đức (miền Nam), Đỗ Quang Khánh (miền Bắc) –Nguyễn Văn Thuật (miền Nam), Đỗ Anh Đức (miền Bắc) – Lê Quý An Duy (miền Nam), Đoàn Văn Nam (miền Bắc) – Phạm Quốc Phương (miền Nam), Nguyễn Xuân Hồng (miền Bắc) – Mai Trọng Lưu (miền Nam), Phạm Minh Phong (miền Bắc) – Nguyễn Hoài Nam (miền Nam), Lưu Đình Hùng (miền Bắc) – Nguyễn Tuấn Việt (miền Nam

Tại đây, trận đầu tiên là cuộc thi đấu trước golfer Nguyễn Văn Long với Nông Trung Hiếu. Kết thúc trận đấu, Nguyễn Văn Long giành thắng lợi 6&5 để mang lợi thế cho đội golf miền Bắc. Các trận đấu single match tiếp tục được 2 bên diễn ra với sự cạnh tranh hấp dẫn. Trận cuối là cuộc đấu giữa golfer Đỗ Quang Khánh với Nguyễn Văn Thuật. Hai golf thủ đã có kết quả hòa.

Với kết quả trên, đội golf miền Bắc giành chiến thắng chung cuộc với kết quả 14,5-13,5 trước đội miền Nam. Thắng lợi sít sao giúp đội golf miền Bắc vô địch VGA Union Cup 2026. Lần gần nhất các golf thủ miền Bắc vô địch giải là năm 2017.

Năm nay, giải VGA Union Cup được Hiệp hội golf Việt Nam (VGA) tổ chức trở lại sau 3 năm tạm hoãn.

MINH CHIẾN