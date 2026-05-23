Xạ thủ Trịnh Thu Vinh tranh tài ở Cúp thế giới 2026

Trịnh Thu Vinh cùng nhiều gương mặt hàng đầu của đội tuyển bắn súng Việt Nam đã tới Đức để bước vào tranh tài Cúp thế giới 2026 – ISSF World Cup 2026.

Mục tiêu hàng đầu của đội tuyển bắn súng Việt Nam ở lần thi đấu tại Munich (Đức) năm nay là tập trung nỗ lực đạt kết quả tốt nhất. Vì vậy, Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam cử 15 xạ thủ tốt nhất góp mặt gồm Trịnh Thu Vinh, Hà Minh Thành, Lại Công Minh, Lê Duy Vương, Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Tâm Quang, Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Văn Quân, Phạm Quang Huy, Phí Thanh Thảo, Trần Công Hiếu, Triệu Thị Hoa Hồng, Vũ Tiến Nam.

“Các xạ thủ của súng trường và súng ngắn đã chuẩn bị chuyên môn thời gian qua. Tại cuộc đấu ở Đức lần này, chúng tôi sẽ xem xét kỹ phong độ của mỗi tuyển thủ trong từng nội dung bởi đây cũng là cuộc thi đấu quan trọng của đội tuyển quốc gia”, HLV Trần Quốc Cường của đội tuyển bắn súng Việt Nam đã trao đổi trước khi lên đường.

Lúc này, toàn đội đã có mặt tại Đức để làm quen trường bắn trước khi vào thi đấu chính thức. Ưu tiên trên hết của từng tổ nội dung là xạ thủ phải đạt được phong độ tốt những như đây là đợt kiểm tra chuyên môn giá trị cho VĐV.

Lần gần nhất đội tuyển bắn súng Việt Nam thi đấu quốc tế là giải vô địch châu Á 2026 (dành cho súng trường, súng ngắn) vào tháng 2 ở Ấn Độ. Sau 3 tháng tập luyện kể từ giải đấu trên, bây giờ xạ thủ của Việt Nam tiếp tục được cơ hội thi đấu tại nước ngoài. Sau giải đấu tại Đức, các xạ thủ sẽ tiếp tục tham dự chương trình vô địch Đông Nam Á 2026 dự kiến tổ chức tại Đài Bắc Trung Hoa.

Trong các giải đấu và sự chuẩn bị chuyên môn của đội tuyển bắn súng Việt Nam vẫn hướng tới để chuẩn bị cho ASIAD 20 vào tháng 9. Trong sự phát triển chung của các đội tuyển thể thao quốc gia, đội tuyển bắn súng Việt Nam hướng tới phấn đấu giành HCV ở ASIAD 20 bởi chúng ta từng có xạ thủ Phạm Quang Huy đã vô địch ở ASIAD 19 cách đây 3 năm.

Bây giờ, Phạm Quang Huy đang ổn định về chuyên môn và là 1 trong những tuyển thủ trọng điểm của đội tuyển bắn súng Việt Nam.

Cùng Quang Huy, 2 xạ thủ Thùy Trang và Thu Vinh cũng được tạo nhiều cơ hội tập luyện, thi đấu quốc tế để gia tăng trình độ. Từng người họ đã thể hiện được phong độ tốt nhất ở SEA Games 33-2025.

Tuy nhiên, từ kết quả SEA Games 33-2025 đến đấu trường ASIAD 20 vẫn là khoảng cách chuyên môn khác biệt. Theo HLV Trần Quốc Cường, đội tuyển bắn súng Việt Nam tạo cơ hội thi đấu cho tất cả xạ thủ có chuyên môn tốt nhất. Tuy nhiên, chúng ta xác định nhóm nội dung chủ lực có thể cạnh tranh huy chương ở ASIAD 20 nên từng xạ thủ hiểu được nhiệm vụ trọng tâm của mình.

Tại Cúp thế giới 2026, đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ tham dự các nội dung gồm 10m súng ngắn hơi nam, nữ; 10m súng ngắn đồng đội nam nữ; 25m súng ngắn bắn nhanh nam; 25m súng ngắn thể thao nữ; 10m súng trường nam nữ; 50m súng trường ba tư thế nữ; 10m súng trường đồng đội nam nữ…

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Hà Minh Thành hay Phạm Quang Huy là người nổi bật trong nội dung sở trường đối với súng ngắn. Cả 4 xạ thủ được chờ đợi sẽ thành công tại Đức lần này.

Chương trình thi đấu Cúp thế giới 2026 tại Munich (Đức) từ ngày 24 tới 30-5. Xạ thủ được làm quen với trường bắn trong các ngày 24 và 25-5 sau đó bắt đầu thi đấu chính thức từ ngày 26-5.

MINH CHIẾN