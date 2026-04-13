Các môn khác

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh góp mặt giải bắn súng vô địch đội mạnh quốc gia 2026

SGGPO

Nữ xạ thủ hàng đầu của Việt Nam tiếp tục góp mặt thi đấu dự giải vô địch đội mạnh quốc gia 2026 được diễn ra tại Đà Nẵng.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh sẽ tập trung thi đấu giải vô địch đội mạnh quốc gia 2026 tại Đà Nẵng sắp tới. Ảnh: MINH CHIẾN

Năm nay, giải đấu diễn ra từ ngày 15-4 tới 24-4 trên trường bắn thuộc Trung tâm Huấn luyện vận động viên trẻ quốc gia (Đà Nẵng).

Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện để xạ thủ được trở lại đơn vị chủ quản thi đấu. Trong đó, xạ thủ Trịnh Thu Vinh sẽ góp mặt lần này.

Tháng trước, Trịnh Thu Vinh đã tham dự giải vô địch súng hơi quốc gia 2026. Cô chỉ có hạng 3 cá nhân nội dung 10m súng ngắn hơi nữ trong khi vô địch nội dung là gương mặt trẻ Nguyễn Thùy Trang. Cùng ở giải này, Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Đình Thành đã vào chung kết bài bắn 10m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ nhưng chỉ giành được HCB.

Theo đăng ký sơ bộ, Trịnh Thu Vinh sẽ tham dự các nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, 25m súng ngắn thể thao nữ và 10m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ tại Đà Nẵng lần này.

Xạ thủ Thùy Trang (giữa) đã thi đấu hiệu quả tại giải vô địch súng hơi quốc gia 2026. Ảnh: PHẠM CAO

Ngoài Trịnh Thu Vinh, giải bắn súng vô địch đội mạnh quốc gia 2026 còn thu hút nhiều xạ thủ có trình độ của bắn súng Việt Nam như Phạm Quang Huy, Nguyễn Đình Thành, Nguyễn Thùy Trang, Triệu Thị Hoa Hồng, Lại Công Minh, Nguyễn Thùy Dung, Ngô Hữu Vương, Đặng Hồng Hà, Nguyễn Tâm Quang, Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Hà Minh Thành, Vũ Tiến Nam, Phan Xuân Chuyên…

Giải đấu được các đơn vị xác định là chương trình kiểm tra chuyên môn quan trọng trước Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Giải năm nay có sự góp mặt của 11 đơn vị.

MINH CHIẾN

Từ khóa

bắn súng Trịnh Thu Vinh bắn súng Việt Nam vô địch đội mạnh quốc gia 2026 HCĐ 10m súng ngắn hơi 25m súng ngắn thế thao Nguyễn Thùy Trang Phạm Quang Huy

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn