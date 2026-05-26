Võ sĩ judo Lương Như Quỳnh: Tôi xin gởi tặng thành tích HCV giải Đông Nam Á tới người hâm mộ

Chiến thắng tại trận chung kết để giành tấm HCV ở giải judo vô địch Đông Nam Á 2026 đã mang tới nhiều cảm xúc cho nữ tuyển thủ nhỏ tuổi nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Lương Như Quỳnh giành HCV tại giải vô địch Đông Nam Á 2026 tổ chức ở Bắc Ninh vừa qua. Ảnh: NGUYỄN HỮU

Rời sàn đấu sau khi giành được tấm HCV với chiến thắng tại trận chung kết hạng cân 78kg nữ ở giải judo vô địch Đông Nam Á 2026 bế mạc mới đây tại Bắc Ninh, Lương Như Quỳnh chưa thật sự tin đó là kết quả vô địch của bản thân.

Gương mặt ướt đẫm mồ hôi sau trận đấu, nữ tuyển thủ của tuyển judo Việt Nam bày tỏ trong tâm trạng phấn khởi: “Tôi đã thành công với quyết tâm sẽ có ngôi vô địch ở giải Đông Nam Á được tổ chức trên sân nhà. Tôi không biết nói gì và xin gởi kết quả này tới những khán giả đã cổ vũ tôi tập trung thi đấu”.

Trong các tuyển thủ nữ của đội tuyển judo Việt Nam tập trung huấn luyện từ đầu năm 2026, Lương Như Quỳnh là võ sĩ nhỏ tuổi nhất. Cô gái sinh năm 2007 này mới bước vào tuổi 19 khi đứng trên bục nhận HCV giải judo vô địch Đông Nam Á 2026 ở Việt Nam. Hạnh phúc được nhân đôi bởi Như Quỳnh đã giành chiến thắng khi giải đấu tổ chức ở quê nhà Bắc Ninh.

Tròn 1 năm trước, Như Quỳnh đặt dấu ấn cho bản thân qua việc khẳng định phong độ để đạt HCV tại giải vô địch, vô địch trẻ Đông Nam Á 2025 đã diễn ra tại Philippines. Sau 1 năm, Như Quỳnh làm được kết quả đáng nhớ là vô địch giải judo Đông Nam Á 2026 ngay ở Việt Nam.

“Em Như Quỳnh thi đấu tại hạng cân 78kg, đây là hạng cân có nhiều võ sĩ mạnh của Đông Nam Á luôn góp mặt. Ban huấn luyện đánh giá điểm mạnh nhất của Như Quỳnh chính là ý chí và khát vọng không bao giờ bỏ cuộc”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển judo Việt Nam trao đổi.

Ngược thời gian 7 năm trước, cô gái trẻ Như Quỳnh có duyên được các HLV của Trung tâm TDTT 2 tỉnh Bắc Ninh phát hiện và nắm bắt tố chất để dự báo sẽ sớm trở thành VĐV võ thuật chuyên nghiệp có trình độ. Lúc đó, Như Quỳnh mới 12 tuổi. “Chúng tôi vẫn nhớ thời gian đầu gặp Như Quỳnh khi em đã làm quen với võ cổ truyền. Nhưng sau khi mời và giới thiệu về Trung tâm TDTT tỉnh Bắc Ninh tập môn judo và được sự đồng ý của gia đình, Như Quỳnh gần như bắt nhịp với môn võ thuật này mà không gặp trở ngại”, đại diện Ban huấn luyện môn judo của Trung tâm TDTT 2 tỉnh Bắc Ninh trao đổi trên sàn tranh tài giải vô địch Đông Nam Á 2026 ở Bắc Ninh.

Với góc nhìn người làm quản lý, phụ trách bộ môn judo (Cục TDTT Việt Nam) – ông Nguyễn Hữu An cho rằng đội tuyển quốc gia luôn mở rộng cửa cho những võ sĩ có trình độ chuyên môn tốt nhất. Dù hạng cân 78kg nữ đều có những võ sĩ mạnh của Đông Nam Á tham gia các giải đấu quan trọng nhưng cơ hội thành công vẫn tới với Như Quỳnh vì tuyển thủ tập trung tập luyện, phát huy được trình độ của mình.

Chúng tôi còn nhớ tại sàn đấu môn judo tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan, Như Quỳnh lần đầu tham dự Đại hội nhưng giành tấm HCĐ hạng cân 78kg nữ. Là người rụt rè ít nói và chỉ tâm niệm tập trung vào chuyên môn, nữ võ sĩ kịp bày tỏ rằng: “Kết quả huy chương SEA Games 33-2025 là ý nghĩa nhưng tôi vẫn nỗ lực phấn đấu để tiếp tục đổi màu thành tích trong những lần tham dự tiếp theo”.

Lớn lên trong gia đình thuần nông, thế nhưng bây giờ, Như Quỳnh đã trở thành 1 trong những VĐV phát triển tốt về chuyên môn hạng cân 78kg nữ mà judo Việt Nam đang sở hữu. Trong 33 tấm HCV được đội tuyển judo Việt Nam đạt được tại giải vô địch Đông Nam Á 2026 (trong thi đấu hệ vô địch, vô địch trẻ) tất cả VĐV đã cố gắng phát huy hết khả năng. Thành tích thể hiện ý chí khát vọng chuyên môn của từng người Và, Như Quỳnh là 1 trong những võ sĩ đóng góp kết quả của mình vào thành tích chung đó.

MINH CHIẾN