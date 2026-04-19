Nỗi niềm taekwondo trẻ Việt Nam

Đội tuyển taekwondo trẻ Việt Nam chính thức khép lại tranh tài giải vô địch trẻ thế giới 2026 mà không giành được tấm huy chương qua các nội dung tham dự.

Võ sĩ Thu Huyền của Việt Nam tranh tài tại Uzbekistan vừa qua. Ảnh: WTF

Đội tuyển taekwondo trẻ Việt Nam đã kết thúc thi đấu giải vô địch trẻ thế giới 2026 ở Uzbekistan. Khép lại các trận đấu vào ngày cuối cùng của ngày 18-4, theo giờ địa phương, võ sĩ Việt Nam không giành được huy chương.

Ở cuộc tranh tài năm nay, đội tuyển taekwondo trẻ Việt Nam mang tới giải đấu những gương mặt được lựa chọn như sự kỳ vọng để tìm cơ hội phát triển trong tương lai như Nhân Văn, Đức Trung, Tuấn Kiệt, Ngọc Anh, Thu Huyền, Hải Yến, Mỹ An, Kim Ngân, Lan Phương, Hồng Thắm và Ngọc Diệp. Thực tế tại sàn đấu ở Uzbekistan, võ sĩ trẻ Việt Nam đã tập trung thi đấu. Tuy nhiên, tất cả lại sớm dừng bước sau những lượt trận đầu tiên của mình trong hạng cân tranh tài.

10 hạng cân nam (45kg, 48kg, 51kg, 55kg, 59kg, 63kg, 68kg, 73kg, 78kg, trên 78kg) và 10 hạng cân nữ (42kg, 44kg, 46kg, 49kg, 52kg, 55kg, 59kg, 63kg, 68kg, trên 68kg) tổ chức tại giải vô địch trẻ thế giới 2026 được giới chuyên môn đánh giá là những hạng cân cơ bản để VĐV trẻ có cơ hội phát triển chuyên môn tốt nhất nếu đạt trình độ từ những giải đấu vậy.

Làm thế nào để taekwondo trẻ Việt Nam tìm được thành tích cao nhất ở đấu trường quốc tế vẫn là bài toán đi tìm lời giải từ nhiều năm qua. Hiện tại, Cục TDTT Việt Nam vẫn tập trung huấn luyện VĐV taekwondo trẻ theo chương trình nhiệm vụ chuyên môn hàng năm.

Lần gần nhất, taekwondo trẻ Việt Nam giành được HCV tại giải trẻ thế giới là năm 2018 với thành tích của võ sĩ Hồ Thị Kim Ngân (44kg nữ). Cô cũng từng có HCV ở giải đấu này vào năm 2016.

Sau 10 năm, taekwondo trẻ Việt Nam chưa có lại thành tích trên. Trên bảng tổng sắp giải vô địch trẻ thế giới 2026, 25 đội tuyển đã có võ sĩ giành được huy chương. Trong đó, khu vực Đông Nam Á chỉ ghi nhận Thái Lan giành được thành tích huy chương (1 HCV, 1 HCĐ). Xếp nhất là đội trẻ Iran với 4 HCV, 3 HCĐ; hạng nhì là Hàn Quốc (3 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ); hạng ba là 3 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ.

Nhìn từ giải taekwondo vô địch trẻ thế giới 2026 để đánh giá về chiến lược, sự chuẩn bị và hành trình cần phải thay đổi giúp taekwondo trẻ Việt Nam phát triển ở tương lai, Chủ tịch Liên đoàn taekwondo Việt Nam – ông Trương Ngọc Để và Tổng thư ký Liên đoàn – ông Nguyễn Thanh Huy đều có những trải lòng trên mạng xã hội. Trong bày tỏ của mình, Tổng thư ký Nguyễn Thanh Huy bày tỏ trên trang Facebook của mình rằng: “Đã đến lúc phải thực tế hơn, quyết liệt hơn và dám nhìn vào sự thật rằng: chúng ta chưa đủ tầm. Muốn tiến xa, trước hết phải biết dừng lai để nhìn lại, nâng tầm đội ngũ HLV và đầu tư có trọng điểm, thay vì dàn trải vô ích…”.

Chủ tịch Trương Ngọc Để thì cho rằng để kịp tiến nhanh và thực hiện giấc mơ Olympic trẻ và tiến tới Olympic năm 2028, Olympic 2032 thì cần tinh và gọn chọn tập huấn duy nhất 1 đội, tiếp cận trình độ tiên tiến không để lạc hậu với thiết bị phù hợp đồng thời giao lưu học tập thường xuyên với những nơi có đẳng cấp và thành tích thế giới.

VĐV Việt Nam chưa đạt được huy chương tại giải vô địch trẻ thế giới 2026. Ảnh: WTF

Tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025, taekwondo Việt Nam đã có các kết quả HCB của Hoàng Thị Thu Huyền (44kg nữ) và HCĐ của Bùi Mai Phương (trên 63kg nữ), Trần Hồ Nhân Văn (trên 73kg nam). Trong cuộc đấu tại giải vô địch trẻ thế giới 2026, võ sĩ Thu Huyền và Nhân Văn đã có cơ hội tranh tài nhưng họ chưa thể làm nên bất ngờ tại hạng cân của mình.

VĐV trẻ chính là nền tảng để phát triển giúp đội tuyển quốc gia có lực lượng võ sĩ tốt khi tham dự các đấu trường lớn. Taekwondo Việt Nam vẫn xoay vòng với nhiệm vụ theo các chu kỳ gồm đấu trường SEA Games, ASIAD và Olympic. Tất cả hiểu rằng thẳng thắn rằng taekwondo Việt Nam đang thiếu võ sĩ đủ khả năng tạo được dấu ấn ở đấu trường châu Á vào thời điểm này.

MINH CHIẾN