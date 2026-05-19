V-League 2025-2026: “Ngôi vương” đã định, cuộc đua vẫn nóng

Chức vô địch V-League 2025-2026 đã thuộc về đội Công an Hà Nội (CAHN) trước 3 vòng đấu, nhưng mùa giải vẫn chưa hạ nhiệt. Cuộc đua tốp 3, cuộc chiến trụ hạng cùng danh hiệu Vua phá lưới vẫn căng thẳng và hứa hẹn tạo nên loạt vòng cuối hấp dẫn.

Không cần chờ đến vòng cuối và kết quả của các đối thủ, đội CAHN đã tự hoàn thành cuộc đua bằng thứ bóng đá áp đảo kéo dài suốt mùa bóng. Với 60 điểm giành được sau 23 vòng đấu, đội bóng của HLV Mano Polking hơn đội nhì bảng Thể Công Viettel đến 11 điểm và chính thức đăng quang.

19 chiến thắng trong một mùa giải chính là con số kỷ lục mà CAHN xác lập ở sân chơi V-League về số trận thắng trong một mùa giải, kể từ khi V-League có 14 CLB tham gia. Đoàn quân HLV Mano Polking cũng sở hữu hàng công hiệu quả nhất với 55 bàn thắng và hàng thủ chắc chắn nhất khi chỉ để lọt lưới 19 bàn.

Quang Hải và các cầu thủ Công an Hà Nội giành ngôi vô địch V-League 2025-2026 trước 3 vòng đấu.

﻿ẢNH: MINH HOÀNG

CAHN đang trên đường phá kỷ lục điểm số lịch sử mà Hà Nội FC (khi còn là Hà Nội T&T) đã thiết lập năm 2018 với 64 điểm. Với 3 vòng đấu còn lại và vị thế của một nhà vô địch không còn áp lực, đoàn quân của HLV Polking có thể mang về thêm một số kỷ lục khác như hiệu số bàn thắng bại cao nhất, số trận thua và bàn thua ít nhất...

Ngôi vô địch đã có chủ, nhưng 3 vòng đấu cuối vẫn còn nhiều diễn biến đáng chú ý. Cuộc đua giành vị trí thứ 3 giữa Hà Nội FC (42 điểm) và Ninh Bình (44 điểm) vẫn nóng bỏng. Ninh Bình đang nắm lợi thế trong cuộc đua khi vừa ngược dòng đánh bại SLNA để củng cố vị trí. Nếu tiếp tục duy trì phong độ ở 3 vòng cuối, đội bóng này hoàn toàn có thể tạo nên bước tiến đáng nhớ tại V-League mùa này.

Ở cuối bảng, căng thẳng đang dồn vào những cái tên thuộc vùng nguy cơ. Theo thể thức, 2 đội cuối bảng sẽ phải đấu vòng play-off hoặc xuống hạng trực tiếp. Hiện có đến 4 đội trong vùng nguy hiểm thực sự: HAGL (hạng 11, 22 điểm), Becamex TPHCM (hạng 12, 21 điểm), Đà Nẵng (hạng 13, 17 điểm) và PVF-CAND (hạng 14, 17 điểm). Còn SLNA (hạng 9) và Thanh Hóa (hạng 10) có cùng 24 điểm, nhiều hơn 2 đội cuối bảng 7 điểm nhưng vẫn chưa thể an tâm.

Danh hiệu Vua phá lưới cũng là một cuộc đua đáng chờ đợi. Hơn một tháng qua, chân sút 21 tuổi Nguyễn Đình Bắc đang bay cao với phong độ 10 bàn trong 6 trận, khiến người hâm mộ kỳ vọng về việc một chân sút nội giành ngôi Vua phá lưới. Trở ngại lớn của Đình Bắc là thành tích ấn tượng của đồng đội Alan Sebastiao - người đang hơn anh 5 bàn.

ĐĂNG LINH