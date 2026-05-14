Kỳ vọng vào bóng chuyền

Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền 2026 được khai mạc tại Tây Ninh từ ngày mai 15-5 không chỉ là sự trở lại của một giải đấu được người hâm mộ chờ đợi, mà còn là tín hiệu mở đầu cho một năm đặc biệt sôi động của bóng chuyền Việt Nam - năm mà Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) bước vào nhiệm kỳ 8 với nhiều kỳ vọng và thách thức.

Nhìn lại nhiệm kỳ 7 vừa khép lại, bóng chuyền Việt Nam đã có những bước tiến đáng tự hào hiếm thấy trong lịch sử thể thao nước nhà. Đây là một trong số rất ít môn thể thao đồng đội “chuẩn Olympic” mà Việt Nam không những cạnh tranh ở tầm khu vực mà còn có tên tuổi ở cấp độ toàn cầu.

Sang năm 2026, bóng chuyền Việt Nam khá bận rộn. Ngay sau khi Cúp VTV9 - Bình Điền 2026 khép lại, đội tuyển nữ sẽ có lộ trình dày đặc: dự AVC Cup 2026 tại Philippines, tổ chức chặng SEA V.League 2026 tại Ninh Bình, rồi VTV Cup 2026 tại Phú Thọ trong tháng 8, trước khi hướng đến đích lớn nhất là Asiad 20 tại Nhật Bản vào tháng 9.

Đối với đội tuyển bóng chuyền nam, VFV đã đề xuất mời chuyên gia Federico Rampazzo (Italy) về dẫn dắt, với mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 34-2027. Đó cũng là tinh thần mà người hâm mộ bóng chuyền kỳ vọng nhất ở VFV nhiệm kỳ 8: vừa kế thừa thành tích, mà phải tạo nét đột phá, đặc biệt là về chiến lược dài hạn.

Trần Thị Thanh Thúy (Việt Nam) ghi điểm trong trận chung kết SEA Games 33 gặp đội tuyển Thái Lan ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Một trong những yếu tố làm nên sự phát triển của bóng chuyền Việt Nam chính là dòng tài chính mạnh mẽ và ứng dụng công nghệ hiện đại. Điển hình, đội bóng chuyền nữ TPHCM vừa nhận tài trợ gần 10 tỷ đồng từ Nutifood, dù đang chơi ở giải hạng A toàn quốc. Khâu tổ chức chuyên môn cũng được hiện đại hóa. Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 lần đầu tiên lắp đặt hệ thống Video Challenge Eyes (mắt thần) tại vòng chung kết.

Công nghệ này không chỉ giảm thiểu sai sót của trọng tài mà còn nâng cao tính công bằng, kịch tính, đưa bóng chuyền Việt Nam tiệm cận các giải đấu hàng đầu thế giới. Đây chính là bước đi cần thiết để tạo môi trường thi đấu chuyên nghiệp, từ đó thúc đẩy các tuyển thủ rèn luyện bản lĩnh và kỹ năng xử lý tình huống.

Bóng chuyền Việt Nam đang có đầy đủ lợi thế: thành tích quốc tế ổn định, hệ thống giải trẻ được chú trọng, các câu lạc bộ vận hành theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Bóng chuyền không chỉ đóng vai trò của một môn thể thao tiên phong trong các hoạt động tổ chức thi đấu, mà đang mở rộng tầm ảnh hưởng của mình, góp phần thúc đẩy việc hình thành nền kinh tế thể thao tại Việt Nam.

YẾN PHƯƠNG