Cung thủ Lê Quốc Phong: Tấm huy chương đồng Cúp thế giới cho tôi kết quả giá trị

Nam tuyển thủ Lê Quốc Phong cùng đồng đội đã giành tấm huy chương đồng lịch sử tại Cúp thế giới 2026 (chặng 2) ở Thượng Hải (Trung Quốc) và đây là sự chờ đợi sau nhiều năm tập luyện, thi đấu của cung thủ người Vĩnh Long.

Cung thủ Lê Quốc Phong của đội tuyển bắn cung Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Còn nhớ khi trở lại tập huấn đội tuyển bắn cung Việt Nam từ tháng 1-2026, Lê Quốc Phong từng chia sẻ: “Năm nay sẽ có nhiều thay đổi ở đội tuyển quốc gia. Trên hết, tôi vẫn quyết tâm nỗ lực chuẩn bị chuyên môn để có các kết quả tốt nhất”.

Nửa năm trước, trên trường bắn tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan, Quốc Phong đã có cơ hội chạm tay tới tấm HCV. Đó là thời điểm đội bắn cung 1 dây nam Việt Nam thi đấu chung kết trước đối thủ Indonesia. Đáng tiếc, Quốc Phong cùng 2 đồng đội Nguyễn Duy, Minh Đức không giành được tấm HCV mà chỉ giữ được HCB trong sự nỗ lực của bản thân. “Tôi thật sự tiếc nuối khi đội tuyển không chiến thắng được tại trận chung kết. Đó là một kinh nghiệm và kỷ niệm để tôi nhớ mãi. Phía trước vẫn còn nhiều hành trình thi đấu, tôi sẽ nỗ lực trở lại tốt nhất về chuyên môn”, Quốc Phong đã trải lòng tại Thái Lan lúc đó.

Khởi đầu năm 2026, Quốc Phong đã được cơ hội tham dự Cúp châu Á 2026 ở Thái Lan. Vẫn là những đường tên, mũi cung quen thuộc khi thi đấu trên đất Thái đã tạo động lực tinh thần tốt cho Quốc Phong. Kết quả thi đấu Cúp châu Á 2026 giúp nam tuyển thủ này cùng đồng đội tự tin hơn khi tiếp tục tới Thượng Hải (Trung Quốc) tham dự Cúp thế giới 2026 (chặng 2). Và khi đội bắn cung Việt Nam vượt qua đội Mỹ tại trận tranh HCĐ, cảm xúc của 3 cung thủ Lê Quốc Phong, Nguyễn Hoàng Phi Vũ, Nguyễn Duy vỡ òa. “Tôi không biết nói gì, đây là tấm HCĐ mang nhiều cảm xúc. Thật sự xúc động”.

Quốc Phong và đồng đội nhận HCĐ tại Thượng Hải (Trung Quốc). Ảnh: MINH MINH

Hành trình đến với môn bắn cung của Quốc Phong là ngã rẽ tình cờ. Năm 2014, khi đó Quốc Phong mới 14 tuổi, dù là cậu học sinh đam mê môn bóng đá, tuy nhiên, gương mặt này đã lọt vào mắt xanh của các HLV cơ sở của thể thao Vĩnh Long khi đi tuyển chọn VĐV năng khiếu mời về tập luyện, thi đấu. Khi nhìn qua Quốc Phong, HLV của Trung tâm TDTT tỉnh Vĩnh Long thấy được khả năng có thể thành công với môn bắn cung vốn là một trong những môn trọng điểm được đơn vị này phát triển. Chính vì thế, Quốc Phong bắt đầu làm quen với cây cung, mũi tên và bia bắn từ những kỹ thuật cơ bản vào thời điểm khởi đầu ở năm 2014.

“Tôi nghĩ rằng năm 2023 có lẽ là một trong những năm mang đến nhiều điều đáng nhớ với tôi. Lúc đó, tôi đã lần đầu được tập huấn đội tuyển bắn cung Việt Nam trong tổ nội dung cung 1 dây. Từ đó tới nay, tôi luôn nỗ lực tập luyện để hoàn thiện bản thân mình”, Quốc Phong từng trao đổi.

Từng đánh giá về cậu học trò ở thời điểm còn huấn luyện đội tuyển bắn cung Việt Nam, cựu chuyên gia Hàn Quốc Park Chae-soon cho rằng Quốc Phong là một trong những VĐV bắn cung có năng lực tốt và đủ khả năng giành thành tích tại châu Á, quốc tế nếu thể thao Việt Nam đầu tư trọng điểm. Dường như, nhận định ấy của vị cựu chuyên gia Hàn Quốc là không sai. Năm 2024, Quốc Phong đã giành suất chính thức thi đấu Olympic tại Pháp. Bây giờ, nam tuyển thủ tiếp tục có tấm HCĐ Cúp thế giới 2026 (chặng 2) tại nội dung đồng đội nam.

Quốc Phong và đội bắn cung Việt Nam xuất hiện trên màn hình trao thưởng của Cúp thế giới 2026. Ảnh: MINH MINH

Năm 2023, Lê Quốc Phong lần đầu tiên được tham dự Đại hội thể thao châu Á với kỳ ASIAD 19 ở Trung Quốc. Những kết quả thi đấu nội dung cá nhân và đồng đội cung 1 dây của Quốc Phong chưa thể giúp bắn cung Việt Nam tiến tới thành tích huy chương.

Sau 3 năm, nam tuyển thủ này đã tích lũy thêm những kinh nghiệm giá trị để hướng tới góp mặt ASIAD 20 vào tháng 9 tại Nhật Bản. Khi trò chuyện trên trường bắn tập tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia, Quốc Phong khiêm tốn cho biết mình chỉ tập trung tối đa vào chuyên môn và kết quả thi đấu sẽ phản ánh cơ hội tranh chấp huy chương của mình.

