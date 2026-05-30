Các môn khác

Kỳ thủ Việt Nam có 2 chiến thắng khởi đầu giải cờ vua châu Á 2026

SGGPO

5 kỳ thủ của Việt Nam đã bước vào tranh tài giải cờ vua vô địch cá nhân châu Á 2026 được diễn ra tại Mông Cổ.

Kỳ thủ Phạm Trần Gia Phúc của đội cờ vua Việt Nam. Ảnh: FIDE
Kỳ thủ Phạm Trần Gia Phúc của đội cờ vua Việt Nam. Ảnh: FIDE

Ngày 29-5 theo giờ địa phương tại Mông Cổ, giải cờ vua vô địch cá nhân châu Á 2026 đã khai mạc. Đội tuyển cờ vua Việt Nam đã có 5 kỳ thủ bước vào tranh tài ván đầu tiên theo từng bàn của mình.

Tại bảng nữ, đại kiện tướng Lương Phương Hạnh đã khởi đầu tốt khi giành chiến thắng trước kỳ thủ Liew Tze Yu (Singapore). Đây là chiến thắng quan trọng của kỳ thủ nhiều kinh nghiệm, qua đó có thêm động lực cho các đồng đội thi đấu tốt tại bàn của mình.

Cùng trong ngày thi đấu, kỳ thủ Phạm Trần Gia Phúc đã thắng Todmunkh Turbat tại ván đầu tiên của mình. Đây là 2 chiến thắng duy nhất của đội cờ vua Việt Nam tại ván đầu tiên giải vô địch châu Á 2026.

Trong khi đó trên bàn của mình, kỳ thủ Đầu Khương Duy thủ hòa trước Fedosov Alexander còn Đinh Nho Kiệt thua trước kỳ thủ Tin Jingyao (Singapore). Ở bảng nữ, kỳ thủ Nguyễn Thanh Thủy Tiên thua trận trước đối thủ Mungunzul Bat-Erdene (Mông Cổ).

Ngày 30-5 theo giờ địa phương, các kỳ thủ sẽ tiếp tục thi đấu ván thứ 2 của mình. Giải vô địch cá nhân châu Á 2026 sẽ thi đấu cờ tiêu chuẩn với 9 ván theo hệ Thụy Sỹ. Theo chương trình thi đấu, ván thứ nhất của bảng nam và nữ sẽ diễn ra ngày 29-5 theo giờ địa phương. Ván cuối được tranh tài vào ngày 5-6 và ngày 6-6 sẽ trao thưởng cho các kỳ thủ đạt được thành tích thi đấu năm nay.

Liên đoàn cờ châu Á sẽ trao thưởng 15.000 USD cho kỳ thủ vô địch bảng nam và 12.000 USD đối với kỳ thủ vô địch bảng nữ. Theo đăng ký sơ bộ của Ban tổ chức, bảng nam có 147 kỳ thủ dự tranh còn bảng nữ có 101 kỳ thủ tham gia năm nay. Bảng nam có 33 đại kiện tướng trong danh sách tham gia tranh tài.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

cờ vua cờ vua châu Á 2026 Lương Phương Hạnh Phạm Trần Gia Phúc cờ vua Việt Nam Đinh Nho Kiệt Đầu Khương Duy đại kiện tướng

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn