Kỳ thủ Việt Nam có 2 chiến thắng khởi đầu giải cờ vua châu Á 2026

5 kỳ thủ của Việt Nam đã bước vào tranh tài giải cờ vua vô địch cá nhân châu Á 2026 được diễn ra tại Mông Cổ.

Kỳ thủ Phạm Trần Gia Phúc của đội cờ vua Việt Nam. Ảnh: FIDE

Ngày 29-5 theo giờ địa phương tại Mông Cổ, giải cờ vua vô địch cá nhân châu Á 2026 đã khai mạc. Đội tuyển cờ vua Việt Nam đã có 5 kỳ thủ bước vào tranh tài ván đầu tiên theo từng bàn của mình.

Tại bảng nữ, đại kiện tướng Lương Phương Hạnh đã khởi đầu tốt khi giành chiến thắng trước kỳ thủ Liew Tze Yu (Singapore). Đây là chiến thắng quan trọng của kỳ thủ nhiều kinh nghiệm, qua đó có thêm động lực cho các đồng đội thi đấu tốt tại bàn của mình.

Cùng trong ngày thi đấu, kỳ thủ Phạm Trần Gia Phúc đã thắng Todmunkh Turbat tại ván đầu tiên của mình. Đây là 2 chiến thắng duy nhất của đội cờ vua Việt Nam tại ván đầu tiên giải vô địch châu Á 2026.

Trong khi đó trên bàn của mình, kỳ thủ Đầu Khương Duy thủ hòa trước Fedosov Alexander còn Đinh Nho Kiệt thua trước kỳ thủ Tin Jingyao (Singapore). Ở bảng nữ, kỳ thủ Nguyễn Thanh Thủy Tiên thua trận trước đối thủ Mungunzul Bat-Erdene (Mông Cổ).

Ngày 30-5 theo giờ địa phương, các kỳ thủ sẽ tiếp tục thi đấu ván thứ 2 của mình. Giải vô địch cá nhân châu Á 2026 sẽ thi đấu cờ tiêu chuẩn với 9 ván theo hệ Thụy Sỹ. Theo chương trình thi đấu, ván thứ nhất của bảng nam và nữ sẽ diễn ra ngày 29-5 theo giờ địa phương. Ván cuối được tranh tài vào ngày 5-6 và ngày 6-6 sẽ trao thưởng cho các kỳ thủ đạt được thành tích thi đấu năm nay.

Liên đoàn cờ châu Á sẽ trao thưởng 15.000 USD cho kỳ thủ vô địch bảng nam và 12.000 USD đối với kỳ thủ vô địch bảng nữ. Theo đăng ký sơ bộ của Ban tổ chức, bảng nam có 147 kỳ thủ dự tranh còn bảng nữ có 101 kỳ thủ tham gia năm nay. Bảng nam có 33 đại kiện tướng trong danh sách tham gia tranh tài.

MINH CHIẾN