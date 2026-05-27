Liên đoàn cờ Việt Nam siết chặt quy định về ban hành văn bản và người đại diện khi làm việc

Thông báo mới nhất của Liên đoàn cờ Việt Nam do Chủ tịch Phạm Văn Tiền ký ban hành đã ghi rõ những quy định cụ thể để đảm bảo các cá nhân đại diện khi làm việc.

Liên đoàn cờ Việt Nam đang được dư luận quan tâm thời gian qua. Ảnh: MINH MINH

Thông báo được đưa ra ngày 25-5 tới các đơn vị trong cả nước mới đây. Một trong những nội dung được bày tỏ cụ thể là: “Các cá nhân, ban chuyên môn, văn phòng, bộ phận giúp việc và tổ chức, cá nhân có liên quan không được tự ý sử dụng danh nghĩa, chức danh, con dấu, biểu trưng, cung cấp thông tin hoặc phát ngôn chính thức nếu chưa được Chủ tịch Liên đoàn cờ Việt Nam phê duyệt hoặc ủy quyền bằng văn bản”.

Liên đoàn cờ Việt Nam thể hiện rằng từ ngày ban hành thông báo trên, các nội dung phân công, ủy quyền trước đây, nếu có, chỉ tiếp tục được áp dụng đối với các công việc hành chính, chuyên môn thường xuyên đã được giao; không áp dụng đối với các văn bản, thư điện tử, thông tin trao đổi chính thức thuộc nhóm nội dung quan trọng nêu tại thông báo này, trừ trường hợp được Chủ tịch Liên đoàn cờ Việt Nam phê duyệt hoặc ủy quyền lại rõ ràng bằng văn bản.

Thông báo cho biết thêm: “Với các văn bản, thông báo, thư mời, kế hoạch, điều lệ, chương trình, tài liệu, thư điện tử hoặc nội dung trao đổi chính thức thuộc nhóm nội dung quan trọng, có liên quan đến đối ngoại, cơ quan nhà nước, tổ chức quốc tế, truyền thông, tổ chức giải, tuyển chọn, đào tạo, tập huấn, chứng chỉ, tài chính, khoản thu, tài trợ hoặc các nội dung có thể làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân, việc phát hành phải được Chủ tịch Liên đoàn cờ Việt Nam phê duyệt, ký ban hành hoặc ủy quyền rõ ràng bằng văn bản.

Trong thời gian rà soát, kiện toàn quy trình nội bộ, các nội dung trao đổi, cung cấp thông tin, phát ngôn hoặc phản hồi chính thức ra bên ngoài liên quan đến các nhóm nội dung quan trọng của Liên đoàn phải được thực hiện thông qua Chủ tịch Liên đoàn cờ Việt Nam hoặc người được Chủ tịch phân công, ủy quyền bằng văn bản…”.

Trước đó vào ngày 24-5, Thông cáo báo chí được Liên đoàn cờ Việt Nam đưa ra đã nói rõ về các nội dung lớp tập huấn giáo viên cờ vua trong giáo dục năm 2026.

Đây là những nội dung mà Liên đoàn cờ Việt Nam lý giải trước yêu cầu giải thích của Liên đoàn cờ thế giới (FIDE) việc 2 khóa học “cờ vua trong giáo dục” được tổ chức tại Hải Phòng và TPHCM năm 2026. Vấn đề có liên quan tới thu lệ phí và được Liên đoàn cờ Việt Nam giải thích: “Liên đoàn cờ VIệt Nam khẳng định đang thực hiện đầy đủ trách nhiệm tài chính theo quy định của FIDE”. Ngoài ra, thông cáo cũng ghi: “Liên đoàn cờ Việt Nam cam kết đảm bảo đủ quyền lợi của học viên theo đúng quy định của FIDE và mong muốn hoàn tất nghĩa vụ tài chính với FIDE trong thời gian sớm nhất”.

Hiện tại, Liên đoàn cờ Việt Nam nhiệm kỳ (2023-2028) có 39 ủy viên Ban chấp hành với 1 Chủ tịch là ông Phạm Văn Tiền và 7 Phó Chủ tịch. Trong đó, 1 Phó Chủ tịch được kiêm nhiệm chức danh Tổng thư ký.

MINH CHIẾN