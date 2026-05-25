Võ sĩ taekwondo Việt Nam không giành được huy chương đối kháng tại giải châu Á 2026

Dù nỗ lực thi đấu nhưng võ sĩ của taekwondo Việt Nam không có huy chương ở các nội dung đối kháng tại giải châu Á năm nay.

Võ sĩ taekwondo đối kháng Việt Nam không thành công tại giải châu Á 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chương trình thi đấu nội dung đối kháng của giải vô địch châu Á 2026 đã khép lại ngày 24-5 theo giờ địa phương ở Mông Cổ.

Võ sĩ đối kháng của đội tuyển taekwondo Việt Nam đã thi đấu không thành công ở lần tranh tài này. Chúng ta đã góp mặt với những gương mặt tốt nhất như Nguyễn Thị Mai (46kg), Nguyễn Thị Loan (49kg), Nguyễn Yến Nhi (53kg), Ngọc Châm (57kg), Ánh Tuyết (62kg), Mỹ Dung (67kg), Bạc Thị Khiêm (73kg), Ánh Ngân (trên 73kg) nữ và Hồng Trọng (54kg), Công Khoa (58kg), Trịnh Trọng (63kg), Lê Tuấn (68kg), Đăng Quang (74kg), Hữu Việt (80kg), Nhân Văn (trên 80kg).

Đáng tiếc, không tuyển thủ nào lọt vào nhóm có huy chương ở những nội dung đã tham dự. Tại giải năm nay, đại diện của Đông Nam Á đã có đội tuyển Thái Lan và Philippines giành được huy chương ở Mông Cổ năm nay. Tuy nhiên, võ sĩ Thái Lan chỉ có 1 HCB còn võ sĩ Philippines có 1 HCĐ.

Xếp nhất toàn đoàn về thi đấu đối kháng là đội tuyển Iran với 5 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ. Giải taekwondo vô địch châu Á 2026 đã được Liên đoàn taekwondo châu Á và Hội đồng Olympic châu Á – OCA xác định là vòng loại tranh suất ASIAD 20 của các đội tuyển quốc gia.

Cách đây 2 năm, đội tuyển taekwondo Việt Nam đã thi đấu vô địch châu Á 2024 và giành 1 HCV (Bạc Thị Khiêm), 2 HCĐ (Phạm Ngọc Châm, Trương Thị Kim Tuyền). Tuy nhiên sau 2 năm, chúng ta không có được kết quả như trên.

Sau giải vô địch châu Á 2026, các võ sĩ đối kháng của taekwondo Việt Nam tiếp tục tập luyện tại TPHCM để chuẩn bị cho một số nhiệm vụ quốc tế tiếp theo.

MINH CHIẾN

