Đại hội TDTT TPHCM 2026:

Sàn đấu wushu rực lửa đam mê

Môn wushu thuộc khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) TPHCM 2026 đã chính thức khởi tranh tại CLB Hồ Xuân Hương (phường Xuân Hoà). Thông qua giải đấu, giới chuyên môn mong muốn phát triển môn wushu cả về số lượng lẫn chất lượng khắp các phường, xã, cũng như phát hiện nhân tố mới cho đội tuyển TPHCM.

Các võ sĩ tranh tài ở nội dung tán thủ. Ảnh: THANH TÙNG

Môn wushu trong khuôn khổ Đại hội TDTT TPHCM 2026 khởi tranh từ ngày 21 đến 24-5, quy tụ hơn 200 vận động viên đến từ 34 đơn vị. Các võ sĩ tranh tài ở 30 nội dung taolu (biểu diễn) và 17 nội dung tán thủ (đối kháng), mang đến những màn biểu diễn đẹp mắt và những trận đấu đối kháng kịch tính. Không chỉ là sân chơi để các vận động viên thể hiện tài năng, đây còn là dịp để giới chuyên môn đánh giá, phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố mới cho đội tuyển thành phố.

34 đơn vị phường, xã tham gia tranh tài. Ảnh: THANH TÙNG

Không khí tranh tài tại giải diễn ra sôi nổi, quyết liệt nhưng cũng đầy tinh thần thể thao cao thượng. Những đơn vị như phường An Đông và phường Xuân Hoà nổi bật với lực lượng vận động viên chất lượng, góp phần nâng cao tính cạnh tranh của giải.

Theo ông Lìu Xương Vị (Trưởng bộ môn wushu TPHCM), phong trào wushu tại TPHCM đang phát triển mạnh mẽ sau giai đoạn sắp xếp đơn vị hành chính, cả về số lượng lẫn chất lượng. Các phường, xã đều đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng, tạo nên một mùa giải hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Các võ sĩ thi đấu 30 nội dung Taolu. Ảnh: THANH TÙNG

Từ giải đấu này, bộ môn cũng định hướng phát triển phong trào rộng khắp, đặc biệt trong môi trường học đường, nhằm tìm kiếm những tài năng trẻ. Việc cân bằng giữa hai nội dung taolu và tán thủ cũng được chú trọng, nhằm xây dựng lực lượng toàn diện cho wushu TPHCM.

NGUYỄN ANH

