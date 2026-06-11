Kình ngư Nguyễn Khả Nhi tìm cơ hội bứt phá tại giải mặt nước mở châu Á 2026

Khả Nhi (thứ 3, từ bên phải sang) là tuyển thủ quan trọng trong đội hình tiếp sức 4x1.500m hỗn hợp nam nữ bơi mặt nước mở của Việt Nam. Ảnh: LÊ THANH

“VĐV Khả Nhi là 1 trong những tuyển thủ đã thi đấu và đạt được những kết quả tốt trong nội dung bơi mặt nước mở ở 2 năm trở lại đây. Chúng tôi đánh giá điểm mạnh của Khả Nhi chính là sự ổn định tâm lý. Khả Nhi là 1 mắt xích quan trọng trong đội hình tiếp sức của chúng tôi nên mọi sự chuẩn bị đều phải rất kỹ lưỡng”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam trao đổi trước giờ lên đường tham dự giải vô địch mặt nước mở châu Á 2026.

Tháng 4 vừa qua, Khả Nhi đã góp mặt tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 tổ chức ở Trung Quốc. Cô đã giành được tấm huy chương bạc nội dung tiếp sức 4x1.500m hỗn hợp nam nữ cũng các đồng đội Nguyễn Huy Hoàng, Mai Trần Tuấn Anh, Võ Thị Mỹ Tiên. Đó cũng là tấm huy chương đầu tiên trong sự nghiệp của Khả Nhi khi tham gia Đại hội thể thao bãi biển châu Á.

Trở lại nửa năm trước, Khả Nhi và đội tiếp sức 4x.1500m hỗn hợp nam nữ của Việt Nam giành tấm HCV cuối cùng tại SEA Games 33-2025 (HCV thứ 87) khi chiến thắng ở chung kết nội dung đối với bơi mặt nước mở. Đó là kỷ niệm đáng nhớ mà gương mặt trẻ này có cho bản thân ở lần đầu tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á. “Tôi đã rất tập trung chuẩn bị cho SEA Games 33-2025 và kết quả HCV khi thi đấu bơi mặt nước mở là điều tôi đã chờ đợi cũng như biết cơ hội thành công của mình ra sao”, Khả Nhi từng bày tỏ khi có mặt tại bục nhận huy chương ở SEA Games 33-2025.

Tính về thành tích trong thi đấu bơi mặt nước mở, Khả Nhi cũng từng lên ngôi vô địch nội dung tiếp sức 4x1.500m hỗn hợp nam nữ tại giải vô địch Đông Nam Á 2025. Chính kết quả này được xem là sự mở đầu suôn sẻ cho Khả Nhi tham dự giải quốc tế đối với bơi mặt nước mở trong 2 năm trở lại đây. Cô thường xuyên được Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam chuẩn bị cho một số nhiệm vụ đối với bơi mặt nước mở.

Năm nay, Khả Nhi bước vào tuổi 18. Sự trưởng thành của Khả Nhi được giới chuyên môn thấy rõ bằng kết quả thành tích mà tuyển thủ của Thể thao TPHCM này đạt trong thời gian qua. Thi đấu quốc tế sẽ giúp VĐV tích lũy nhiều hơn kinh nghiệm. Làm quen với bơi từ năm lớp 3 và bắt đầu được thi đấu giải bơi vô địch quốc gia từ năm 2020, Khả Nhi được đánh giá có sở trường là nhóm nội dung bơi tự do cự ly từ 200m trở lên. Với khả năng tiếp thu thực hiện giáo án chuyên môn hiệu quả và đổi lại là phong độ trên đường đua xanh, Khả Nhi nhận sự kỳ vọng sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai.

Năm ngoái, Khả Nhi và đồng đội đã có tấm HCV tại giải vô địch mặt nước mở Đông Nam Á 2026. Ảnh: LÊ THANH

“Thi đấu mặt nước mở sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều từ sóng của mặt nước, thời tiết nắng, gió… VĐV sẽ phải tập trung điều chỉnh tốc độ phù hợp khi tranh tài bởi môn này luôn có cự ly dài. Chúng tôi đang giữ cho toàn đội một tinh thần ổn định nhất để bước vào cuộc đấu tại Indonesia”, HLV Nguyễn Hoàng Vũ của đội tuyển bơi Việt Nam bày tỏ thêm.

Dự kiến, Khả Nhi và đồng đội sẽ sang Indonesia ngày 11-6. Sau đó, các kình ngư của Việt Nam có thời gian làm quen với nơi thi đấu để sẵn sàng tranh tài chính thức. Theo lịch, ngày 13-6 sẽ diễn ra nội dung 5km nam, nữ; ngày 14-6 sẽ tranh tài nội dung tiếp sức 4x1.500m hỗn hợp nam nữ; ngày 15-6 sẽ thi đấu nội dung 10km nam, nữ.

Đội tuyển bơi Việt Nam đăng ký 5 tuyển thủ thi đấu vô địch mặt nước mở châu Á 2026 gồm Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi, Mai Trần Tuấn Anh, Nguyễn Viết Tường.

MINH CHIẾN