Đội rowing TPHCM giành 6 HCV giải vô địch trẻ U19 và U23 quốc gia 2026

Các nội dung của thi đấu rowing đã sớm khép lại và tay chèo TPHCM giành 6 HCV để đứng vị trí thứ nhì toàn đoàn.

Các đội dẫn đầu thành tích tại giải rowing trẻ đã được trao cờ lưu niệm toàn đoàn. Ảnh: VCRSF

Giải đua thuyền rowing vô địch U19, U23 quốc gia 2026 và canoeing vô địch trẻ, U21, U23 quốc gia 2026 đang tranh tài tới ngày 31-7 tại Hải Phòng.

Trước đó, các nội dung thi đấu rowing đối với vô địch U19, U23 quốc gia 2026 đã khép lại sau các cuộc tranh tài hấp dẫn.

Trong thi đấu rowing, VĐV của đua thuyền TPHCM đã giành 6 HCV, 6 HCĐ để đạt vị trí hạng nhì chung cuộc. Xếp nhất là đội rowing trẻ Hà Nội với 7 HCV, 6 HCB, 3 HCĐ trong khi đội Hưng Yên có vị trí thứ 3 với 5 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ.

Hiện tại, các nội dung của canoeing vẫn đang tranh tài để tiến tới những nội dung cuối cùng ở ngày 31-7. Toàn giải năm nay thu hút 520 tay chèo tới từ 21 đơn vị trong cả nước tranh tài các nội dung theo quy định.

Ở thi đấu đua thuyền rowing, Ban tổ chức đã thi đấu 33 nội dung theo các nhóm tuổi dành cho nam, nữ và hỗn hợp nam nữ đối với cự ly 2.000m Trong thi đấu rowing lần này, 14 đơn vị đã có kết quả huy chương, tuy nhiên 4 đơn vị không đạt được HCV là Đồng Tháp, Thanh Hóa, Đắk Lắk và Quảng Ninh.

Chương trình thi đấu canoeing có 108 nội dung dành cho các nhóm tuổi với 2 loại thuyền canoeing và kayak. Các tay chèo được trannh tài theo nội dung đối vớicự ly 1.000m, 500m và 200m.

MINH CHIẾN