Các môn khác

Đội rowing TPHCM giành 6 HCV giải vô địch trẻ U19 và U23 quốc gia 2026

SGGPO

Các nội dung của thi đấu rowing đã sớm khép lại và tay chèo TPHCM giành 6 HCV để đứng vị trí thứ nhì toàn đoàn.

Các đội dẫn đầu thành tích tại giải rowing trẻ đã được trao cờ lưu niệm toàn đoàn. Ảnh: VCRSF
Các đội dẫn đầu thành tích tại giải rowing trẻ đã được trao cờ lưu niệm toàn đoàn. Ảnh: VCRSF

Giải đua thuyền rowing vô địch U19, U23 quốc gia 2026 và canoeing vô địch trẻ, U21, U23 quốc gia 2026 đang tranh tài tới ngày 31-7 tại Hải Phòng.

Trước đó, các nội dung thi đấu rowing đối với vô địch U19, U23 quốc gia 2026 đã khép lại sau các cuộc tranh tài hấp dẫn.

Trong thi đấu rowing, VĐV của đua thuyền TPHCM đã giành 6 HCV, 6 HCĐ để đạt vị trí hạng nhì chung cuộc. Xếp nhất là đội rowing trẻ Hà Nội với 7 HCV, 6 HCB, 3 HCĐ trong khi đội Hưng Yên có vị trí thứ 3 với 5 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ.

Hiện tại, các nội dung của canoeing vẫn đang tranh tài để tiến tới những nội dung cuối cùng ở ngày 31-7. Toàn giải năm nay thu hút 520 tay chèo tới từ 21 đơn vị trong cả nước tranh tài các nội dung theo quy định.

Ở thi đấu đua thuyền rowing, Ban tổ chức đã thi đấu 33 nội dung theo các nhóm tuổi dành cho nam, nữ và hỗn hợp nam nữ đối với cự ly 2.000m Trong thi đấu rowing lần này, 14 đơn vị đã có kết quả huy chương, tuy nhiên 4 đơn vị không đạt được HCV là Đồng Tháp, Thanh Hóa, Đắk Lắk và Quảng Ninh.

Chương trình thi đấu canoeing có 108 nội dung dành cho các nhóm tuổi với 2 loại thuyền canoeing và kayak. Các tay chèo được trannh tài theo nội dung đối vớicự ly 1.000m, 500m và 200m.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

rowing canoeing rowing U19 U23 canoeing trẻ quốc gia 2026 đua thuyền Việt Nam rowing TPHCM

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn