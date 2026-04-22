Đội tuyển rowing Việt Nam tranh tài Cúp châu Á 2026

Rowing Việt Nam sẽ tìm cơ hội giành kết quả tại Cúp châu Á 2026 ở Hàn Quốc. Ảnh: HOÀNG LINH

Đội tuyển rowing Việt Nam đã có mặt tại Hàn Quốc sẵn sàng bước vào tranh tài Cúp châu Á 2026. Năm nay, giải đấu thu hút 15 đội của châu lục góp mặt tranh tài các nội dung dành cho cá nhân, đôi và thuyền 4 người.

Tham dự giải lần này, nhiều tay chèo có chuyên môn tốt của rowing Việt Nam như Hồ Thị Duy, Nguyễn THị Vân Anh, Phạm Thị Bích Ngọc, Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Huệ, Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Lường Thị Thảo, pHạm Thị Ngọc Anh, Trần Thị Kiệt, Bùi Thị Thu Hiền… đều góp mặt,

Theo tìm hiểu, các tay chèo của Việt Nam sẽ góp mặt ở 13 nội dung tại Cúp châu Á 2026. Toàn giải có 14 nội dung dành cho hệ thi đấu vô địch đội tuyển quốc gia.

Trước khi lên đường tới Hàn Quốc thi đấu, các tay chèo rowing Việt Nam đã tập trung chuẩn bị chuyên môn với giáo án kỹ lưỡng từ Ban huấn luyện. Sau SEA Games 33-2025, đây là chương trình thi đấu quốc tế đầu tiên của đội tuyển rowing Việt Nam ở năm 2026. Điểm mấu chốt là Cúp châu Á 2026 dự kiến thu hút các tay chèo tốt của Trung Quốc, Hongkong (Trung Quốc), Uzbekistan, Ấn Độ tranh tài. Vì vậy, tuyển thủ Việt Nam được thêm cơ hội nắm bắt đấu thủ nhằm chuẩn bị cho ASIAD 20. Đáng chú ý, đội rowing Nhật Bản không tham dự Cúp châu Á 2026. Họ sẽ là chủ nhà ASIAD 20 vào tháng 9 năm nay.

Chương trình thi đấu Cúp châu Á 2026 diễn ra chính thức từ ngày 24 tới 26-4. Các đội sẽ thi đấu vòng loại trong nội dung đăng ký để tranh suất vào chung kết giành huy chương.

MINH CHIẾN