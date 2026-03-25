Đội rowing TPHCM giữ thành tích hạng nhì giải tay chèo xuất sắc quốc gia 2026

VĐV đua thuyền rowing của TPHCM đã hoàn thành tranh tài để có 4 tấm HCV, xếp hạng nhì tại giải tay chèo xuất sắc quốc gia 2026.

Chương trình thi đấu giải rowing các tay chèo xuất sắc quốc gia 2026 đã khép lại trên hồ tranh tài ở Đà Nẵng.

14 đội tới từ các đơn vị trong cả nước đã tranh tài sôi nổi các nội dung dành cho nam, nữ với cự ly 2.000m. Giải đấu đã thu hút hơn 400 VĐV góp mặt tranh tài. Trong đó, tuyển thủ từng tham dự Olympic 2024 là Phạm Thị Huệ cũng tham gia thi đấu.

Tại giải, đội TPHCM đã giành 4 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ qua đó đứng hạng nhì toàn đoàn. Các tay chèo của TPHCM đã góp mặt ở những nội dung thế mạnh và thể hiện được phong độ cao nhất.

Đứng nhất toàn đoàn là đội Hải Phòng với 5 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ còn Hà Nội có 4 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ qua đó xếp hạng nhì. Xếp sau 3 đơn vị dẫn đầu là Hưng Yên, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Thái Nguyên. Năm nay, các tuyển thủ đã thi đấu tại SEA Games 33-2025 đều tham gia thi đấu giải các tay chèo xuất sắc quốc gia 2026.

Môn rowing có trong chương trình Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Vì vậy, VĐV thi đấu tại giải ở Đà Nẵng vừa qua cũng có thêm dịp chuẩn bị chuyên môn hướng tới Đại hội và nắm bắt thêm các đối thủ đã cùng tranh tài. Vào tháng 5, các tay chèo sẽ thi đấu giải vô địch đội mạnh quốc gia 2026.

MINH CHIẾN