Đại hội Thể thao châu Á 2026: Bơi và đua thuyền - hai mũi nhọn của thể thao Việt Nam

Đại hội Thể thao châu Á 2026 (ASIAD 20) tổ chức tại Nhật Bản đang đến gần. Đây không chỉ là sân chơi đỉnh cao của thể thao châu lục mà còn là thước đo cho chiến lược đầu tư trọng điểm của thể thao Việt Nam trong giai đoạn mới.

Diễn ra từ ngày 19-9 đến 4-10 với 41 môn và 461 nội dung thi đấu, ASIAD 20 mang ý nghĩa đặc biệt khi thể thao Việt Nam bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ. Quyết định số 816 về Chương trình “Phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ ASIAD, Olympic giai đoạn 2026-2045” đã xác định rõ hướng đi: không dàn trải, tập trung nguồn lực cho những môn có khả năng tranh chấp huy chương. Trong số 9 môn trọng điểm được lựa chọn, bơi và đua thuyền được xem là 2 “mũi nhọn” giàu tiềm năng, vừa có nền tảng thành tích, vừa sở hữu lực lượng kế cận triển vọng.

Kình ngư Trần Hưng Nguyên thi đấu tại SEA Games 33-2025. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Ở môn đua thuyền, sự chuẩn bị được triển khai bài bản và mang tính dài hạn. Bộ môn đã xây dựng kế hoạch phối hợp các địa phương tuyển chọn, đào tạo lực lượng kế cận, tập trung vào những nội dung có khả năng tạo đột phá tại ASIAD 20. Điểm tựa lớn nhất của đua thuyền Việt Nam hiện nay nằm ở sự ổn định của lực lượng nòng cốt, đặc biệt là nội dung canoeing nữ. Nguyễn Thị Hương tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, không chỉ ở thành tích mà còn ở kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Bên cạnh đó, rowing nữ ghi nhận tín hiệu tích cực với gương mặt trẻ Hồ Thị Duy (sinh năm 2006), người vừa giành HCV thuyền đơn nữ hạng nhẹ tại SEA Games 33-2025. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ đang tạo nên diện mạo mới cho đội tuyển.

Để thích nghi với đặc thù sóng gió phức tạp tại các đường đua quốc tế Nhật Bản, quy trình huấn luyện nghiêm ngặt tại Trung tâm Huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng đang được đẩy lên mức khắc nghiệt nhất. Các tuyển thủ phải bắt đầu tập luyện từ 5 giờ sáng, chèo hơn 20km trên mặt hồ dưới mọi điều kiện thời tiết. Thời gian còn lại trong ngày được lấp đầy bằng các bài tập thể lực chuyên biệt, tập tạ nặng, chạy bền và rèn kỹ thuật xử lý thuyền để sẵn sàng đương đầu với thử thách đỉnh cao.

Trong khi đó, đội tuyển bơi Việt Nam cũng đặt mục tiêu rõ ràng: giành huy chương tại ASIAD 20. Lực lượng hiện tại là sự pha trộn giữa các gương mặt trẻ giàu tiềm năng như Mai Trần Tuấn Anh, Trần Văn Nguyễn Quốc, Dương Văn Hoàng Quy, Nguyễn Khả Nhi… và những vận động viên kỳ cựu đã khẳng định tên tuổi như Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Võ Thị Mỹ Tiên. Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của bơi Việt Nam. Tại ASIAD 19 năm 2023, kình ngư này từng giành 2 HCĐ ở các nội dung 400m và 800m tự do, tạo tiền đề hướng đến thành tích cao hơn. Sự ổn định phong độ cùng kinh nghiệm thi đấu quốc tế giúp Huy Hoàng trở thành điểm tựa chuyên môn cho toàn đội.

Bên cạnh đó, đội tuyển bơi đang nhận được sự hỗ trợ từ chuyên gia Doãn Văn Cử (Trung Quốc). Sự kết hợp giữa phương pháp huấn luyện hiện đại của chuyên gia và kinh nghiệm của ban huấn luyện trong nước đã giúp các kình ngư cải thiện đáng kể về thể lực, chiến thuật và tâm lý thi đấu.

NGUYỄN ANH