Điểm nhấn ấn tượng tại giải thể dục nghệ thuật TPHCM 2026

Diễn ra từ ngày 28 đến 31-5 tại Trung tâm TDTT Hoa Lư (phường Sài Gòn), giải Vô địch Thể dục nghệ thuật TPHCM 2026 quy tụ gần 100 tuyển thủ tranh tài, mang lại những màn trình diễn giàu kỹ thuật, sáng tạo và đầy cảm hứng.

Nội dung Gymdance lần đầu tiên đưa vào thi đấu tại Việt Nam. Ảnh: THANH TÙNG

Giải Vô địch Thể dục nghệ thuật TPHCM 2026 là hoạt động hưởng ứng Đại hội TDTT TPHCM 2026, quy tụ lực lượng vận động viên đến từ nhiều đơn vị như: phường Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Kiệu, Tân Thuận, Bình Lợi Trung và Bình Thới. Các VĐV tranh tài ở 5 nội dung cá nhân và 4 nội dung nhóm, với các bài thi vòng, bóng, chùy và lụa, tạo nên bức tranh thi đấu đa dạng, hấp dẫn.

Điểm nhấn đáng chú ý của giải năm nay là sự xuất hiện lần đầu của nội dung Gymdance. Đây là nội dung đã phát triển tại nhiều quốc gia nhưng mới được đưa vào thi đấu tại TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung. Theo bà Phùng Lê Thy, Trưởng bộ môn Thể dục nghệ thuật TPHCM, Gymdance tập trung vào yếu tố kể chuyện, kết hợp các động tác kỹ thuật với phần dàn dựng sáng tạo, giúp người tập dễ tiếp cận hơn so với thể dục nghệ thuật truyền thống.

Mỗi bài thi Gymdance được ví như một “show diễn” thu nhỏ, nơi vận động viên thể hiện khả năng biểu diễn, cảm thụ âm nhạc và phối hợp đồng đội. Dù mang tính sáng tạo cao, nội dung này vẫn đảm bảo các yêu cầu chuyên môn như độ dẻo, động tác xoay, kỹ thuật cơ bản và sự phối hợp nhịp nhàng với đạo cụ. Ngay trong lần đầu đưa vào thi đấu, đã có 5 đội đăng ký tham dự, cho thấy sức hút lớn của nội dung mới mẻ này.

Không chỉ là sân chơi chuyên môn, giải còn là dịp để các đơn vị giao lưu, cọ xát, đồng thời giúp ngành thể thao thành phố phát hiện những nhân tố triển vọng cho đội tuyển. Trong bối cảnh thể dục nghệ thuật đòi hỏi quá trình khổ luyện lâu dài, việc tham gia thi đấu giúp vận động viên tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ năng và bản lĩnh.

Kết thúc giải, đơn vị phường Sài Gòn giành hạng nhất toàn đoàn với 7 HCV, 1 HCB; phường Bến Thành xếp nhì với 1 HCV, 4 HCB; phường Cầu Kiệu đứng thứ ba với 3 HCB, 5 HCĐ. Giải đấu khép lại với nhiều dấu ấn tích cực, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục nghệ thuật tại cơ sở.

NGUYỄN ANH