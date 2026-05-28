Đội tuyển Việt Nam đến Mông Cổ tranh tài ở giải cờ vua châu Á 2026

Đội tuyển cờ vua Việt Nam đã có mặt tại Mông Cổ để chuẩn bị tranh tài giải vô địch cá nhân châu Á 2026.

Kỳ thủ Đầu Khương Duy của đội tuyển cờ vua Việt Nam. Ảnh: BANGKOKCHESS

Năm nay, đội tuyển cờ vua Việt Nam cử lực lượng 5 kỳ thủ tham dự. Theo đó, Ban huấn luyện đã đăng ký đội hình gồm Đầu Khương Duy, Phạm Trần Gia Phúc, Đinh Nho Kiệt (nam) và Lương Phương Hạnh, Nguyễn Thanh Thủy Tiên (nữ). Giải vô địch cá nhân châu Á 2026 sẽ thi đấu cờ tiêu chuẩn với 9 ván theo hệ Thụy Sỹ.

Theo chương trình thi đấu, ván thứ nhất của bảng nam và nữ sẽ diễn ra ngày 29-5 theo giờ địa phương. Ván cuối được tranh tài vào ngày 5-6 và ngày 6-6 sẽ trao thưởng cho các kỳ thủ đạt được thành tích thi đấu năm nay.

Đội hình cờ vua Việt Nam đặt mục tiêu nỗ lực giành thành tích tốt nhất. Trong đó, các kỳ thủ trẻ Đầu Khương Duy, Phạm Trần Gia Phúc hay Đinh Nho Kiệt cũng kỳ vọng có kết quả tại Mông Cổ và hướng tới những chuẩn đại kiện tướng cho mình. Liên đoàn cờ châu Á sẽ trao thưởng 15.000 USD cho kỳ thủ vô địch bảng nam và 12.000 USD đối với kỳ thủ vô địch bảng nữ.

Theo đăng ký sơ bộ của Ban tổ chức, bảng nam có 147 kỳ thủ dự tranh còn bảng nữ có 101 kỳ thủ tham gia năm nay. Bảng nam có 33 đại kiện tướng trong danh sách tham gia tranh tài.

Năm ngoái, kiện tướng Đầu Khương Duy đã tham dự giải vô địch châu Á 2025 từng diễn ra ở UAE. Trong lần thi đấu trên, kỳ thủ trẻ này có hạng 50 chung cuộc. Cùng ở giải trên, đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn có thi đấu nhưng chỉ xếp hạng 77.

MINH CHIẾN