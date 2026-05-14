Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn cờ xem xét lại đội hình dự Olympiad 2026

Liên đoàn cờ Việt Nam chính thức có thông báo về việc chọn lực lượng tham dự giải đồng đội thế giới Olympiad 2026.

Cờ vua Việt Nam sẽ phải lựa chọn kỳ thủ sau khi có các quyết định cuối cùng để tham dự Olympiad 2026. Ảnh: FIDE

Ngày 13-5, Liên đoàn cờ Việt Nam đã thông tin cụ thể về việc chọn lực lượng kỳ thủ chuẩn bị cho giải đồng đội thế giới Olympiad 2026.

“Liên đoàn cờ Việt Nam bước đầu đăng ký sơ bộ danh sách tham dự giải Olympiad 2026 gồm, đội nam: Bành Gia Huy, Đầu Khương Duy, Đặng Hoàng Sơn, Phạm Trần Gia Phúc, Dương Vũ Anh; đội nữ: Võ Thị Kim Phụng, Bạch Ngọc Thùy Dương, Nguyễn Thị Mai Hưng, Nguyễn Hồng Anh, Nguyễn Bình Vy”, thông báo từ Liên đoàn cờ Việt Nam.

Đồng thời, thông báo cũng khẳng định rằng đây là bước đầu thăm dò tới các HLV, VĐV, Liên đoàn cờ Việt Nam tiếp tục gửi văn bản tới các đơn vị có HLV, VĐV tham dự để xin ý kiến. Sau khi Liên đoàn cờ Việt Nam nhận được ý kiến phản hồi từ các đơn vị, Liên đoàn cờ Việt Nam sẽ gửi văn bản đề xuất danh sách đội tuyển cờ vua Việt Nam báo cáo lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam xem xét.

Như vậy có thể xem, danh sách đội tuyển cờ vua Việt Nam tham dự Olympiad 2026 vẫn chưa quyết định chính thức. Giải đấu này sẽ diễn ra từ ngày 15 tới 28-9 ở Uzbekistan.

Trước đó, qua tìm hiểu, kỳ thủ Lê Quang Liêm đã thông báo lý do vắng mặt tại Olympiad 2026. Cùng với đó, kỳ thủ Lê Tuấn Minh cũng không tham dự giải năm nay. Ngoài 2 kỳ thủ trên, đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn không góp mặt.

Tuy nhiên, trường hợp các kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên, Lương Phương Hạnh không kịp đăng ký tham gia đội hình tranh tài đã được người hâm mộ và giới chuyên môn chú ý bởi họ đã bị lỡ đăng ký sau khi không kịp chú ý thông báo từ Liên đoàn cờ Việt Nam qua tin nhắn.

Theo tìm hiểu, thời điểm đăng ký chính thức đội hình sơ bộ kỳ thủ tham dự được FIDE quy định sẽ không muộn hơn 4 tháng trước khi giải đấu chính thức diễn ra. Trước 2 tháng khi giải khai mạc, các đội sẽ phải đăng ký danh sách chính thức. Như vậy, việc đăng ký danh sách vẫn còn đủ thời gian với các đội cờ.

Trước việc 2 trường hợp kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên, Lương Phương Hạnh bị lỡ cơ hội đăng ký tham dự giải Olympiad 2026 do không kịp trả lời thông qua tin nhắn trên nền tảng zalo mà Liên đoàn cờ Việt Nam thực hiện, Cục TDTT Việt Nam cho biết việc lập nhóm zalo của Liên đoàn cờ Việt Nam là một cách lấy ý kiến của cá nhân VĐV. Sau đó, bộ phận chuyên môn Liên đoàn cờ Việt Nam sẽ rà soát danh sách đội tuyển cờ vua quốc gia và báo cáo Cục TDTT Việt Nam. Cục sẽ có văn bản lấy ý kiến từng đơn vị chủ quản kỳ thủ. Sau khi có kết quả từ các đơn vị, Cục TDTT Việt Nam sẽ xem xét, ra quyết định thành lập đội tuyển cờ vua quốc gia. Việc lập nhóm zalo là hoạt động ở bước đầu tiên thuộc quá trình rà soát nhân sự của Liên đoàn cờ Việt Nam, không phải quyết định tuyển chọn chính thức của Cục TDTT Việt Nam. Đại diện Cục TDTT Việt Nam khẳng định tới thời điểm hiện tại chưa nhận được báo cáo chính thức từ Liên đoàn cờ Việt Nam về danh sách đội tuyển cờ vua quốc gia tham dự Olympiad 2026. Sau khi nắm thông tin phản ánh từ báo chí, Cục TDTT Việt Nam đã đề nghị Liên đoàn cờ Việt Nam báo cáo, đồng thời yêu cầu rà soát quá trình tuyển chọn kỳ thủ đúng tiêu chí chuyên môn, đúng quy trình, bảo đảm lựa chọn lực lượng tốt nhất dự Olympiad 2026.

Theo quy định tại “Quy định thành lập đội thể thao quốc gia” của Cục TDTT Việt Nam (tháng 4-2025), việc thành lập đội thể thao quốc gia tuân thủ các nguyên tắc: 1.Căn cứ kế hoạch công tác năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 2.Quá trình tuyển chọn các thành viên tham gia đội thể thao quốc gia phải đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả. 3.Công chức, viên chức được cử tham gia đội thể thao quốc gia đi công tác nước ngoài không được ảnh hưởng tới tiến độ và chất lượng công việc đang được giao thực hiện trong nước. 4.Tuân thủ trình tự, thủ tục tại quy định này, quy chế làm việc của Cục TDTT Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan... 5.Không cử thành viên tham gia đội thể thao quốc gia khi đang trong thời gian xử lý kỷ luật, đang bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử… 6.Lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam xem xét, quyết định việc thành lập đội thể thao quốc gia không có trong kế hoạch công tác năm.

MINH CHIẾN