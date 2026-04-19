Kỳ thủ Đầu Khương Duy đạt chuẩn đại kiện tướng khi vô địch giải đấu tại Thái Lan

Kỳ thủ trẻ Đầu Khương Duy đã lên ngôi vô địch giải cờ vua câu lạc bộ 2026 tại Bangkok (Thái Lan) sau ngày tranh tài 19-4.

Đầu Khương Duy đã thi đấu thành công tại Thái Lan. Ảnh: BANGKOKCHESS

Tại giải này, cờ vua Việt Nam góp mặt 11 kỳ thủ. Riêng bảng Masters, chúng ta có 8 kỳ thủ tranh tài. Trong đó, nhiều gương mặt quen thuộc với giới chuyên môn và người hâm mộ đã tranh tài tại Thái Lan như Đầu Khương Duy, Đinh Nho Kiệt, Phạm Trần Gia Phúc, Nguyễn Thanh Thủy Tiên…

Các kỳ thủ thi đấu 9 ván theo hệ Thụy Sỹ đối với cờ tiêu chuẩn. Kết thúc 9 ván, Đầu Khương Duy đã dẫn đầu với 7 điểm. Trong 9 ván đã đấu, Đầu Khương Duy có 5 chiến thắng và 4 hòa. Tại ván cuối, Khương Duy đã thủ hòa trước đại kiện tướng Stremavicius Titas. Đứng thứ nhì chung cuộc tại bảng Masters, sau Đầu Khương Duy, là đại kiện tướng Jacobson Brandon (Mỹ) cùng được 7 điểm nhưng thấp hơn chỉ số phụ.

Tuy nhiên, kết quả quan trọng dành cho Đầu Khương Duy là kỳ thủ này đạt được chuẩn đại kiện tướng thứ 2 của mình từ thành tích thi đấu ở Bangkok (Thái Lan).

Theo quy định của FIDE, mỗi kỳ thủ muốn được phong cấp đại kiện tướng phải đảm bảo 2 yếu tố gồm đạt hệ số elo từ 2.500 trở lên và giành 3 chuẩn đại kiện tướng trong các giải đấu quốc tế ở các địa điểm thi đấu khác nhau.

Năm nay, Đầu Khương Duy mới bước vào tuổi 15. Kỳ thủ đang có hệ số elo 2502. Với kết quả quan trọng tại Bangkok (Thái Lan) lần này, Đầu Khương Duy đang có bước tiến quan trọng ở sự nghiệp thi đấu của mình. Giải đấu năm nay tổ chức tại Bangkok (Thái Lan) thu hút gần 250 kỳ thủ góp mặt, trong đó có 16 đại kiện tướng.

MINH CHIẾN