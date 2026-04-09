Cờ vua Việt Nam rút lui khỏi giải nhanh, chớp trẻ thế giới 2026

Đội tuyển cờ vua Việt Nam quyết định rút lui, không tranh tài giải vô địch nhanh, chớp trẻ thế giới 2026 sẽ tổ chức ở Serbia tới đây.

Cờ vua trẻ Việt Nam sẽ không tham dự giải đấu tại Serbia sắp tới.

Tại giải đấu này, dự kiến ban đầu, đội tuyển cờ vua Việt Nam đăng ký danh sách các kỳ thủ góp mặt gồm Đinh Nho Kiệt, Nguyễn Ngọc Hiền, Nguyễn Bình Vy, Đặng Lê Xuân Hiền, Nguyễn Quang Anh, Vũ Gia Bảo, Lê Anh Tú, Trần Lê Vy, Tống Thái Hoàng Ân, Nguyễn Lương Vũ, Nguyễn Trường An Khang, Bùi Thị Ngọc Chi, Nguyễn Nam Long, Dương Ngọc Uyên, Huỳnh Phúc Minh Phương, Lê Nguyên Phong, Trần Hoàng Bảo An, Trịnh Hoàng Lam, Hoàng Tấn Vinh, Nguyễn Trần Gia Vương, Bùi Đức Thiên Anh, Lê Hùng Mạnh, Nguyễn Phúc Cao Danh, Nguyễn Khánh Hân, Nguyễn Hồng Hà My, Nguyễn Diệu Anh, Lê Hải My, Nguyễn Đức Huyền My, Phạm Quang Vinh…

Chương trình tranh tài dành cho các nội dung cờ nhanh, cờ chớp đối với nhóm tuổi từ U8 tới U18 tại Serbia từ ngày 15-4 tới 20-4. Tuy nhiên, đội cờ vua Việt Nam quyết định rút lui không tham dự giải đấu trên. Qua tìm hiểu, một trong những nguyên do khiến cờ vua Việt Nam rút lui khỏi giải đấu bởi việc di chuyển từ Việt Nam sang Serbia sẽ gặp khó khăn trong thời điểm hiện tại có chiến sự ở khu vực Trung Đông.

Vào tháng 6 năm nay, cờ vua trẻ Việt Nam dự kiến sẽ góp mặt giải vô địch trẻ thế giới 2026 dành cho nội dung cờ tiêu chuẩn sẽ thi đấu tại Italy. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ chuẩn bị lực lượng để thi đấu giải vô địch trẻ Đông Nam Á 2026 diễn ra trong tháng 8 ở Singapore.

Trong tháng 7, kỳ thủ trẻ cả nước sẽ góp mặt giải vô địch trẻ quốc gia 2026 diễn ra ở Bắc Ninh. Đây cũng là một trong những giải đấu để Ban huấn luyện đội tuyển cờ vua Việt Nam chọn ra kỳ thủ có trình độ tốt nhất tham dự những đấu trường trẻ quốc tế để đạt thành tích huy chương.

