Kỳ thủ Bành Gia Huy dự giải vô địch cờ vua trẻ châu Á 2025 trước thềm SEA Games 33

Bành Gia Huy (áo đỏ) đang tích cực chuẩn bị chuyên môn hướng tới SEA Games 33-2025. Ảnh: VINH BÙI

Ban huấn luyện đội tuyển cờ vua Việt Nam đăng ký 71 kỳ thủ tranh tài giải vô địch cờ vua trẻ châu Á 2025 được thi đấu tại Thái Lan từ ngày 20-11 tới 30-11. Giải đấu là chương trình tranh tài uy tín của Liên đoàn cờ châu Á dành cho tất cả các kỳ thủ trẻ hàng đầu của châu lục tranh tài. Kỳ thủ sẽ được thi đấu cờ nhanh, cờ chớp và cờ tiêu chuẩn theo các bảng nam, nữ của nhóm tuổi U8, U10, U12, U14, U16, U18.

Tại giải này, nhiều kỳ thủ trẻ triển vọng của cờ vua Việt Nam được đăng ký tham dự. Một số gương mặt được kể tới như Đầu Khương Duy, Bành Gia Huy, Đinh Nho Kiệt, Trần Ngọc Minh Duy, Đặng Anh Minh, Lê Phan Hoàng Quân, Nguyễn Mạnh Đức, Nguyễn Vương Tùng Lâm, Đỗ An Hòa, Tôn Nữ Quỳnh Dương, Nguyễn Nam Kiệt, Nguyễn Lê Cẩm Hiền, Bùi Quang Huy, Nguyễn Xuân Phương, Nguyễn Minh Chi, Trần Lê Vy, Lê Thái Hoàng Anh, Bùi Thị Ngọc Chi, Trần Hoàng Bảo An, Trần Phạm Quang Minh…

Kỳ thủ Bành Gia Huy là kỳ thủ được Ban huấn luyện đội tuyển cờ vua Việt Nam chuẩn bị chuyên môn hướng tới tham dự SEA Games 33-2025. Do đó, giải vô địch trẻ châu Á 2025 là 1 cơ hội cho kỳ thủ tích lũy thêm chuyên môn. Bành Gia Huy vừa tham dự World Cup 2025 tại Ấn Độ nhưng không thành công do dừng bước ngay vòng đầu tiên.

Ngoài ra, kỳ thủ người TPHCM Lê Phan Hoàng Quân cũng là 1 gương mặt trẻ được chờ đợi đạt huy chương ở Thái Lan lần này. Hoàng Quân vừa giành HCB tại bảng U10 giải vô địch trẻ thế giới 2025. Trong khi đó, Đầu Khương Duy là kỳ thủ có HCV cờ chớp tại giải trẻ thế giới 2025 nên cũng có triển vọng đạt kết quả cao tại giải vô địch trẻ châu Á 2025.

MINH CHIẾN