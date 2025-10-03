4 kỳ thủ Việt Nam tham dự giải vô địch cờ vua các lứa tuổi trẻ thế giới 2025

Kỳ thủ Nguyễn Bình Vy là thành viên thi đấu giải vô địch trẻ thế giới 2025 tại Albania. Ảnh: MINH MINH

Giải đấu được diễn ra tại Albania từ ngày 3-10 tới 16-10. Ban huấn luyện đã đăng ký 4 gương mặt tham gia tranh tài gồm Trần Ngọc Minh Duy, Nguyễn Bình Vy, Tống Thái Hoàng An và Lê Thái Hoàng Anh.

Liên đoàn cờ vua thế giới (FIDE) cho biết, giải sẽ quy tụ hơn 720 kỳ thủ của 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự. Các kỳ thủ tranh tài nội dung cờ tiêu chuẩn với 11 ván theo hệ Thụy Sỹ.

Cờ vua trẻ Việt Nam kỳ vọng có thể giành được thành tích tốt trong giải lần này. Năm ngoái, đội tuyển cờ vua Việt Nam đã có 6 kỳ thủ thi đấu giải này nhưng không giành được huy chương. Kết quả tốt nhất tại giải năm ngoái là vị trí hạng 4 bảng U14 nam của kỳ thủ Đinh Nho Kiệt.

3 ngày trước, cờ vua Việt Nam đã tham dự giải vô địch trẻ thế giới nhóm tuổi U8, U10, U12 và giành 1 HCB quan trọng với kết quả của kỳ thủ Lê Phan Hoàng Quân tại bảng U10 nam. Đây là thành tích giúp các kỳ thủ nhóm tuổi U14, U16, U18 thi đấu tại Albania lúc này nỗ lực để mang về kết quả tương tự như các đàn em.

Vào cuối tháng 10, cờ vua Việt Nam sẽ tham dự World Cup 2025 nội dung nam tại Ấn Độ với đội hình gồm Lê Quang Liêm và Bành Gia Huy.

MINH CHIẾN