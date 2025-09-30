Kỳ thủ Lê Phan Hoàng Quân giành HCB bảng U10 giải cờ vua vô địch trẻ thế giới 2025

Gương mặt của cờ vua TPHCM và đội tuyển cờ vua trẻ Việt Nam đã giành HCB quan trọng tại bảng U10 nam giải vô địch trẻ thế giới 2025.

Lê Phan Hoàng Quân giành HCB cho đội cờ vua trẻ Việt Nam tại giải. Ảnh: FIDE

Tối ngày 30-9 theo giờ Việt Nam, kỳ thủ của các bảng đấu nam, nữ bước vào ván cuối, ván 11, để tranh thành tích chung cuộc.

Lê Phan Hoàng Quân là đại diện duy nhất của đội cờ vua trẻ Việt Nam giành được huy chương giải lần này. Tấm huy chương của Hoàng Quân phải đợi tới ván cuối mới quyết định chung cuộc. Bởi sau ván áp chót, ván 10, Hoàng Quân mới có 8 điểm và đứng hạng 6. Tại ván cuối, Hoàng Quân cầm quân đen đi sau nhưng vẫn xuất sắc vượt qua kỳ thủ Ivanovic Leonid (Serbia).

Chiến thắng giúp kỳ thủ trẻ của Việt Nam có 9 điểm chung cuộc, vươn lên hạng nhì giành HCB bảng U10 nam. Trong 11 ván đã thi đấu, Hoàng Quân giành 8 ván thắng và 2 ván hòa, thua 1 ván. Cùng trong bảng đấu kỳ thủ Yuan Shunzhe (Trung Quốc) cũng thắng ván cuối nên cùng đạt 9 điểm, xếp nhất giành HCV khi hơn chỉ số phụ so với Hoàng Quân.

Giải vô địch cờ vua trẻ thế giới 2025 dành cho nhóm tuổi U8, U10, U12 tổ chức tại Kazakhstan. Các kỳ thủ tranh tài cờ tiêu chuẩn với 11 ván theo hệ tiêu chuẩn ở từng bảng đấu.

Ngoài thành tích của Hoàng Quân, các kết quả còn lại của đội cờ vua trẻ Việt Nam ở Kazakhstan gồm hạng 35 bảng U8 nam (Vũ Thành An), hạng 27 bảng U10 nam (Vũ Nhất Khương), hạng 28 bảng U12 nam (Nguyễn Quang Anh), hạng 105 bảng U12 nam (Trịnh Nguyên Lãm) và hạng 60 bảng U12 nữ (Trần Dương Hoàng Ngân).

MINH CHIẾN