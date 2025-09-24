Bành Gia Huy thay Nguyễn Ngọc Trường Sơn tham dự World Cup 2025 cờ vua thế giới

Bành Gia Huy là đại diện của cờ vua nam Việt Nam tham dự giải World Cup 2025 tại Ấn Độ trong tháng 11. Ảnh: VINH BÙI

“Kỳ thủ Bành Gia Huy được trao cơ hội tham dự World Cup 2025 sắp tới. Trước đó, ban huấn luyện tính phương án lựa chọn Nguyễn Ngọc Trường Sơn hoặc Lê Tuấn Minh nhận suất tham dự này. Tuy nhiên, các kỳ thủ trên quyết định không thi đấu World Cup 2025. Do vậy, kỳ thủ Bành Gia Huy được đội cờ vua Việt Nam cử góp mặt”, phụ trách bộ môn cờ (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn cờ Việt Nam – ông Nguyễn Minh Thắng cho biết.

Như vậy, đội tuyển cờ vua nam Việt Nam có 2 kỳ thủ góp mặt tại World Cup 2025 là Bành Gia Huy và Lê Quang Liêm.

Trong đó, kỳ thủ Lê Quang Liêm được suất của FIDE nhờ thứ hạng trong top đầu thế giới. Bành Gia Huy nhận suất theo kết quả thi đấu tại giải Olympiad 2024 của đội tuyển cờ vua nam Việt Nam. Tại giải đồng đội Olympiad 2024, đội cờ vua nam Việt Nam (có Bành Gia Huy tham dự) đã đứng hạng 25 chung cuộc. Thứ hạng được FIDE trao 1 suất tham dự World Cup 2025.

World Cup cờ vua do FIDE tổ chức được tranh tài loại trực tiếp từ vòng đầu tiên tới vòng cuối. Giải năm nay tổ chức tại thành phố Goa (Ấn Độ) từ ngày 31-10 tới 27-11. Tổng thưởng toàn giải là 2 triệu USD. Riêng kỳ thủ vô địch có thưởng 120 ngàn USD. FIDE tổ chức World Cup dành cho nữ và nam riêng. Cờ vua Việt Nam đã có Phạm Lê Thảo Nguyên tham dự World Cup 2025 nữ nhưng không thành công.

Bành Gia Huy từng giành HCV vô địch quốc gia nội dung cờ tiêu chuẩn năm 2024. Kỳ thủ đã đạt chuẩn đại kiện tướng tính tới lúc này. Kỳ thủ sinh năm 2009, là 1 trong những gương mặt trẻ triển vọng của cờ vua Việt Nam.

MINH CHIẾN