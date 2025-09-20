Đội tuyển cờ vua Việt Nam thi đấu giải vô địch trẻ thế giới 2025

Kỳ thủ toàn thế giới tham dự giải vô địch trẻ 2025 ở Kazakhstan lúc này. Ảnh: FIDE

Đội hình cờ vua Việt Nam đã có mặt tại Kazakhstan bắt đầu tham dự giải vô địch trẻ thế giới 2025 từ ngày 19-9. Đây là giải đấu dành cho nhóm tuổi U8, U10 và U12. Các kỳ thủ Việt Nam tham dự từng bảng gồm Vũ Thành An (U8 nam), Lê Phan Hoàng Quân, Nguyễn Nhất Khương (U10 nam), Nguyễn Quang Anh, Trịnh Nguyên Lãm (U12 nam) và Trần Dương Hoàng Ngân (U12 nữ).

Giải đấu quy tụ hơn 850 kỳ thủ của 88 quốc gia và vùng lãnh thổ góp mặt tranh tài. Cờ vua Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành huy chương ở giải.

Trong ván đầu, Lê Phan Hoàng Quân đã giành chiến thắng trước kỳ thủ Goncalves Emilio (Nam Phi) và Nguyễn Nhất Khương thắng Kairat Alinur (Kazakhstan) tại bảng U10. Tại bảng U8, Vũ Thành An thắng kỳ thủ Mohd Daniel (Malaysia) trong ván đầu. Tuy nhiên, các kỳ thủ Trịnh Nguyên Lãm và Nguyễn Quang Anh đã thua trong ván đầu tại bảng U12 nam.

Về nữ, kỳ thủ Trần Dương Hoàng Ngân thủ hòa tại ván đầu trước Peng Jingyi (Trung Quốc) ở bảng U12 nữ. Giải năm nay sẽ kéo dài tới ngày 30-9. Do tham dự giải vô địch trẻ thế giới tại Kazakhstan nên các kỳ thủ không góp mặt ở giải EChess Open Cup 2025 được tổ chức bằng hình thức trực tuyến qua nền tảng Tornelo được diễn ra cùng lúc ở 4 điểm gồm Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Huế. Giải do Liên đoàn cờ Việt Nam tổ chức từ ngày 21-9 tới 28-9 với tổng thưởng 25 triệu đồng tại mỗi bảng đấu (toàn giải có 7 bảng).

MINH CHIẾN