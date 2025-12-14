Noel Mikaelian đánh bại Badou Jack trong trận đấu hỗn loạn, giành lại đai WBC bán nặng

Noel Mikaelian vừa lật ngược tình thế trước Badou Jack ở trong trận tái đấu diễn ra vào Chủ nhật 14-12-2025, giành chiến thắng điểm tuyệt đối sau 12 hiệp đấu là 115-111, 116-110 và 116-110; qua đó đoạt lại đai WBC hạng bán nặng!

Mikaelian (phải) đánh bại Jack

Trận đấu - do Bash Promotions đứng ra tổ chức - tại một trường quay sản xuất phim truyền hình và điện ảnh mới thuộc Khu Boyle Heights của Los Angeles, diễn ra khá lộn xộn và hỗn loạn bị ảnh hưởng bởi việc cả 2 tay đấm đều ôm siết quá mức.

Cả 2 võ sĩ đều bị trừ 1 điểm bởi trọng tài kỳ cựu Jerry Cantu, người tuyên bố trước trận đấu đây sẽ là trận cuối của ông. Mikaelian bị trừ 1 điểm vì đấm vào gáy; trong khi Jack bị trừ điểm vì đấm khi trọng tài tách ra. Rất ít cú đấm của cả 2 trúng đích...

Trong lần gặp đầu tiên, Badou Jack thắng 2 hiệp cuối trên cả 3 bảng điểm để có chiến thắng sát sao, gây tranh cãi. Tối nay, tình thế đảo ngược khi Mikaelian thắng các hiệp đấu cuối. Võ sĩ người Armenia từ Miami nâng thành tích lên 28-3 (với 12 KO).

Bảy tháng sau khi tuyên bố mình bị cướp mất chiến thắng, Mikaelian có màn trình diễn rất ấn tượng như là mong muốn - bằng cách áp đảo hoàn toàn nửa sau trận đấu tâm điểm trong sự kiện đọ quyền có tên: “Championing Mental Health 2".

“Chúng tôi đã sửa chữa quyết định chấm điểm sai lầm ở trận trước và tối nay tôi đã giành chiến thắng”, Mikaelian cho biết, Lần này là một phán quyết công bằng. Dù sao chăng nữa, tôi rất tôn trọng Badou Jack, đặc biệt là ở độ tuổi của anh ấy!”.

Sau trận đấu, Jack “The Ripper” thể hiện sự lịch thiệp khi chấp nhận thất bại, thừa nhận rằng Mikaelian là người giỏi hơn trong trận đấu tối nay. Khi được hỏi về kế hoạch tiếp theo, tay đấm 42 ​​tuổi có thành tích 28-4-4, bóng gió về việc giải nghệ: “Không dễ để thi đấu ở độ tuổi này. Tôi đã có một sự nghiệp tốt đẹp”.

Jack “The Ripper”, người đã 42 tuổi khi bước vào trận đấu này trong tư cách là Nhà vô địch lớn tuổi thứ 2 của quyền Anh chuyên nghiệp có chia sẻ thêm: “Tôi hiện không cảm thấy quá tuyệt vời. Chúng ta hãy cùng nhau chờ xem - điều gì tiếp theo sau...”.

Như vậy, làng quyền hạng bán nặng có thể sẽ được viết lại sau sự kiện này. Vào năm sau, rất có khả năng Mikaelian sẽ đối đầu Jai Opetaia để bảo vệ đai WBC, tranh đai The Ring và IBF, và người thắng này sẽ đấu với kẻ thắng cặp Gilberto Ramirez vs David Benavidez

Đ.Hg.