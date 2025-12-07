SEA Games 34 dự kiến tổ chức 38 môn thể thao vào tháng 9-2027

Kỳ SEA Games 34 sẽ được tổ chức tại Malaysia và quốc gia chủ nhà dự kiến đưa vào tranh tài 38 môn thi đấu chính thức.

Malaysia đã chuẩn bị kế hoạch để tổ chức SEA Games 34-2027. Ảnh: OLYMPICMALAYSIA

Theo tìm hiểu, chủ nhà Malaysia xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 34 diễn ra vào tháng 9-2027. Dự kiến, chương trình thi đấu chính thức tổ chức từ ngày 18 tới 29-9-2027 tại 4 nơi gồm Sarawak, Penang, Johor và Kuala Lumpur. Tuy nhiên, các nội dung của 38 môn thể thao chính thức sẽ được thảo luận trước khi có quyết định chính thức.

38 môn tại SEA Games 34-2027: thể thao dưới nước, cử tạ, bóng rổ, bowling, lawn bowls, thể thao điện tử, thể dục, golf, cricket, bắn cung, bắn súng, muay, bi sắt, squash, taekwondo, quần vợt, wushu, cầu mây, billiards &snooker, judo, quyền Anh, bóng bàn, bóng sàn, bóng đá, cầu lông, xe đạp, bóng chuyền, bóng lưới, đua ngựa nghệ thuật, hockey, karate, đấu kiếm, trượt băng, điền kinh, pencak silat, sailing bóng bầu dục và water skiing.

Lần gần nhất Malaysia làm chủ nhà Đại hội thể thao Đông Nam Á là kỳ SEA Games 29 tổ chức năm 2017. Khi đó, thành phố Kuala Lumpur là địa điểm tổ chức chính thức SEA Games 29-2017 với 404 nội dung của 38 môn thể thao.

Hiện tại, các quốc gia trong khu vực có mặt tại Thái Lan tham dự SEA Games 33-2025 được tổ chức từ ngày 9-12 tới 20-12 tại các thành phố Bangkok, Chonburi. Kỳ SEA Games 33-2025 của khu vực Đông Nam Á được tổ chức 50 môn thể thao chính thức và 1 môn đặc biệt (MMA), qua đó có tổng môn, phân môn là 66. Toàn Đại hội sẽ có 579 nội dung chính thức được tranh tài. Ngoài ra, 3 môn đưa vào chương trình thi đấu biểu diễn gồm ném đĩa, kéo co và thể thao trên không. Tổng số nội dung dành cho các môn thể thao trình diễn là 12.

Các môn được tổ chức chính thức tại SEA Games 33-2025 gồm thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu, bóng nước, bơi nghệ thuật, bơi mặt nước mở), bắn cung, điền kinh, cầu lông, bóng chày-bóng mềm, bóng rổ (3x3, 5x5), billiards & snooker, bowling, quyền Anh, canoeing, rowing, đua thuyền truyền thống, cờ, cricket, xe đạp (đường trường, địa hình, lòng chảo, BMX), đua ngựa nghệ thuật, thể thao điện tử (Esports), thể thao mạo hiểm (leo núi, dù lượn, trượt ván, mô tô nước), đấu kiếm, bóng sàn, bóng đá, futsal, golf, thể dục (TDDC, thể dục nghệ thuật, thể dục aerobic), bóng ném, hockey, hockey trên băng, trượt băng (trượt băng nghệ thuật, trượt băng tốc độ), judo, jujitsu, kabaddi, kickboxing, pentathlon, muay, bóng lưới, pencak silat, bi sắt, bóng bầu dục, sailing, cầu mây, bắn súng, squash, bóng bàn, taekwondo, quần vợt, teqball, triathlon, bóng chuyền (trong nhà, bãi biển), cử tạ, bóng gỗ, vật, wushu, võ thuật tổng hợp (MMA).

MINH CHIẾN