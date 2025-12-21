Bế mạc SEA Games 33: Thể thao Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn

SEA Games 33 đã chính thức khép lại vào ngày 20-12 với ngôi đầu bảng thuộc về chủ nhà Thái Lan (233 HCV, 154 HCB, 112 HCĐ). Với 87 HCV, 81 HCB, 110 HCĐ, đoàn thể thao Việt Nam xếp hạng 3 trên bảng tổng sắp huy chương.

Đoàn thể thao Việt Nam chia tay SEA Games 33. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Khẳng định bản lĩnh, ý chí

Trưa ngày 20-12, đội tuyển bơi Việt Nam đã “chốt sổ” thành tích bằng tấm HCV nội dung bơi mở rộng, tiếp sức 4x1.500m hỗn hợp (tại bãi biển Pinnacle Grand Jomtien, Chonburi).

Đội hình thi đấu gồm Nguyễn Huy Hoàng, Mai Trần Tuấn Anh, Võ Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Khả Nhi. Không phụ sự kỳ vọng của giới chuyên môn và người hâm mộ, các kình ngư Việt Nam chiếm ưu thế tuyệt đối. Huy Hoàng là người bơi đầu tiên và tạo ưu thế vượt lên trước đối thủ phía sau.

Chính sự dẫn đầu này của Huy Hoàng giúp các đồng đội Tuấn Anh, Mỹ Tiên và Khả Nhi tiếp tục giữ khoảng cách tốt.

Đội bơi Việt Nam đã hoàn thành thi đấu với kết quả 1 giờ 12 phút 18 giây và giành HCV. Về đích ngay sau là đội bơi Singapore với thành tích 1 giờ 12 phút 53 giây; còn đội chủ nhà Thái Lan có vị trí thứ 3.

Trong khi đó, đội tuyển cầu mây nam 3 người của Việt Nam so tài với Malaysia trong trận chung kết. Tuy nhiên, đội tuyển cầu mây Malaysia đã thể hiện được đẳng cấp của mình khi thắng áp đảo với tỷ số 2-0 và giành HCV.

Tương tự, đội tuyển nữ 3 người Việt Nam cũng để thua tuyển Thái Lan ở trận chung kết và giành HCB.

Dù chỉ đứng thứ 6 về số lượng vận động viên tham dự (841 tuyển thủ), đoàn thể thao Việt Nam vẫn “cán đích” xuất sắc với vị trí thứ 3 toàn đoàn. Đáng chú ý, đây cũng là kỳ SEA Games cho thấy sự thành công của nhóm môn Asiad, Olympic khi giành 66 HCV (chiếm tỷ lệ gần 76% tổng số HCV của đoàn).

Những thành tích nổi bật như: điền kinh giữ được sự thống trị 12 HCV, vật có 10 HCV, bắn súng có 8 HCV, bơi có 7 HCV, karate có 6 HCV, taekwondo có 4 HCV, canoeing và rowing cũng có 6 HCV...

Kết quả tại SEA Games 33 một lần nữa khẳng định bản lĩnh, ý chí và sức bền của thể thao Việt Nam trong bối cảnh lực lượng mỏng hơn rõ rệt so với nhiều đoàn thể thao trong khu vực.

Việc chỉ đứng thứ 6 về số lượng vận động viên nhưng vẫn vươn lên xếp thứ 3 toàn đoàn không chỉ là thành tích thuần túy về huy chương, mà còn là minh chứng cho hiệu quả đầu tư, tổ chức huấn luyện và định hướng phát triển đúng đắn của ngành thể thao.

Chia tay trong tình hữu nghị

Sau 11 ngày tranh tài sôi động, tối 20-12, trên sân vận động Rajamangala (Bangkok), SEA Games 33 đã chính thức khép lại với lễ bế mạc thắm tình đoàn kết của cộng đồng thể thao ASEAN.

Không có tiết mục hoành tráng, không có những màn trình diễn bất ngờ, đọng lại tại lễ bế mạc là những giai điệu mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng, giàu tính kết nối tinh thần thể thao.

Điểm nhấn của kịch bản lễ bế mạc là những… tiếng còi và tiếng ồn trên khán đài, âm thanh quen thuộc nhất của những ngày tranh tài tại đại hội.

Chương trình nghệ thuật mở màn với tiết mục “Tiếng còi… vọng lại từ cuộc thi”, tái hiện hành trình thi đấu nhiều cung bậc cảm xúc của các VĐV tại SEA Games 33 thông qua màn biểu diễn âm nhạc hiện đại của các ca sĩ hàng đầu Thái Lan.

Cuộc diễu hành của VĐV đến từ 54 môn thể thao, kết hợp cùng đoạn video tổng hợp những khoảnh khắc đáng nhớ, từ lễ khai mạc cho đến những ngày thi đấu cuối cùng, đưa khán giả nhìn lại bức tranh toàn cảnh của đại hội.

Những chiến thắng, giọt nước mắt, sự bền bỉ và tinh thần vượt giới hạn được tái hiện trên màn hình lớn, khơi dậy bầu không khí thể thao đúng nghĩa.

Không gian Rajamangala sau đó trở nên sôi động với tiết mục hạ đài lửa đại hội bằng những nhịp còi, hòa nhịp với khán giả có mặt trên sân. Ngọn lửa SEA Games từ từ tắt dần, báo hiệu ngày chia tay đã đến.

Thái Lan trao cờ đăng cai cho Malaysia - nước chủ nhà SEA Games 34 - 2027. Phía Malaysia đã chuẩn bị tiết mục nghệ thuật giới thiệu văn hóa với sự tham gia của những nghệ sĩ hàng đầu cùng 60 vũ công đa sắc tộc.

Đặc biệt, thời điểm tiếp nhận cờ đăng cai được đồng bộ với màn thắp sáng sân vận động quốc gia Bukit Jalil và các công trình biểu tượng tại bốn thành phố Malaysia, như một lời chào và cam kết cho kỳ SEA Games tiếp theo.

SEA Games 33 đã chứng kiến 9/10 đoàn tham dự giành được HCV, ngoại trừ Timor Leste. Trong khi đó Campuchia quyết định rút toàn bộ VĐV về nước ngay sau khai mạc vì lo ngại an ninh. Với 233 HCV, chủ nhà Thái Lan phá kỷ lục 205 HCV của Việt Nam tại SEA Games 31. Đây là lần thứ 14 Thái Lan đứng nhất toàn đoàn SEA Games.

Đoàn thể thao Việt Nam khép lại 10 ngày tranh tài với 87 HCV, 81 HCB và 110 HCĐ, đứng thứ ba sau Thái Lan (233-154-108) và Indonesia (91-111-131). Ngoài các môn chính thức, Việt Nam còn giành 5 HCV các môn biểu diễn, gồm võ thuật tổng hợp MMA, trò chơi điện tử audition (2) và kéo co (1).

SEA Games 33 tại Thái Lan ghi dấu những khoảnh khắc tự hào khi các vận động viên Việt Nam thi đấu bằng bản lĩnh và khát vọng cháy bỏng. Không khuất phục trước áp lực, họ kiên trì đến giây cuối cùng, sẵn sàng đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã để tiếp tục chinh phục đỉnh cao mới. Khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay và Quốc ca vang lên, đó không chỉ là niềm vui chiến thắng, còn là minh chứng cho tinh thần không bỏ cuộc, không giới hạn của thể thao Việt Nam. SEA Games 33 vì thế trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, tiếp lửa cho thế hệ vận động viên trẻ dám mơ ước và dám vươn xa. Các cầu thủ U22 Việt Nam bùng nổ cảm xúc sau khi giành tấm HCV bóng đá nam tại SEA Games 33 Kình ngư Phạm Thanh Bảo trên đường đua 100m ếch nam Khoảnh khắc truyền gậy ở nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp của đội tuyển Việt Nam Võ sĩ Bạc Thị Khiêm (trái) tung đòn dứt khoát ghi điểm trước đối thủ ở hạng dưới 73kg nữ taekwondo Xạ thủ Trịnh Thu Vinh giành 4 HCV và phá 3 kỷ lục DŨNG PHƯƠNG (từ Bangkok, Thái Lan)

NGUYỄN ANH - YẾN PHƯƠNG (từ Chonburi, Thái Lan)