Tay chèo Nguyễn Thị Hương trở lại tập luyện chuẩn bị giải tiền ASIAD 20

Tuyển thủ Nguyễn Thị Hương và HLV Lưu Văn Hoàn đã có kết quả cao tại SEA Games 33-2025. Ảnh: VĂN HOÀN

Trước khi nghỉ Tết, Nguyễn Thị Hương từng bày tỏ năm 2026 sẽ là năm quan trọng để bản thân tiếp tục tập trung hướng đến 2 nhiệm vụ hàng đầu là ASIAD 20 và Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Trong quá trình nghỉ Tết vừa qua, nữ tuyển thủ của đội tuyển canoeing Việt Nam giữ một tâm trạng thoải mái. Cô chia sẻ rằng, một năm thi đấu đã đi qua và thời gian bên người thân dịp năm mới chính để mình lấy lại tinh thần và cảm giác tốt nhất.

Nhìn lại năm 2025 đã qua, Nguyễn Thị Hương có những kết quả quan trọng với 3 huy chương tại giải vô địch châu Á (2 HCB, 1 HCĐ) và 4 HCV (2 chiếc nội dung canoeing, 2 chiếc nội dung thuyền truyền thống) tại SEA Games 33-2025. “Thi đấu SEA Games 33-2025 mang lại những điều thú vị cho tôi và từ kết quả tại Thái Lan, tôi rất kỳ vọng mình sẽ vượt ngưỡng bản thân tại ASIAD 20 của năm 2026”, tuyển thủ canoeing này từng trải lòng.

Chương trình tập luyện đội tuyển canoeing năm 2026 được HLV Lưu Văn Hoàn và Ban huấn luyện thực hiện từ tháng 1. Kỳ nghỉ Tết vừa qua là giai đoạn ngắn các tuyển thủ (trong đó có Nguyễn Thị Hương) được một quãng nghỉ.

Tuy nhiên, ngay khi trở lại với hồ nước đầu xuân mới 2026, Nguyễn Thị Hương tiếp tục tập luyện theo chương trình đã xây dựng. HLV Lưu Văn Hoàn từng xác nhận rằng mỗi tuyển thủ trọng điểm của đội tuyển canoeing đều có nhiệm vụ chuyên môn trong năm 2026. “Nguyễn Thị Hương là tuyển thủ có chuyên môn tốt, luôn giữ tinh thần mạnh mẽ thi đấu ở mọi điều kiện. Chúng tôi rất kỳ vọng VĐV Nguyễn Thị Hương và nhiều tuyển thủ khác sẽ giữ được phong độ cao”, HLV Lưu Văn Hoàn cho biết.

Nguyễn Thị Hương có nhiều hoạt động trong thời gian nghỉ Tết vừa qua. Ảnh: HƯƠNG NGUYỄN

Trong tháng 4, dự kiến Nguyễn Thị Hương sẽ được cơ hội tham dự giải vô địch canoeing tiền ASIAD 20 diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 16 tới 19-4.



Tiếp đó, giải vô địch châu Á 2026 được tổ chức từ ngày 24 tới 26-4 tại Trung Quốc là chương trình quan trọng mà đội tuyển canoeing Việt Nam dự kiến góp mặt. Liên đoàn canoeing châu Á sẽ tính thành tích tại giải vô địch châu Á 2026 thuộc chương trình vòng loại Olympic 2028. Vì thế, Nguyễn Thị Hương chắc chắn nhận những cơ hội tích lũy của mình trong 2 cuộc so tài quan trọng trên.

Năm nay, Nguyễn Thị Hương bước vào tuổi 25. Cô đang bước vào độ chín chuyên môn để đạt thành công cho mình. Tại ASIAD 19 tổ chức năm 2023, Nguyễn Thị Hương đã tham dự 2 nội dung nhưng chưa đạt được huy chương (xếp hạng 5 nội dung C1 200; xếp hạng 4 nội dung C2 500). Sau 3 năm, tay chèo này đã phát triển thành tích rõ rệt sau khi được thể thao Việt Nam, Liên đoàn đua thuyền Việt Nam đầu tư trọng điểm và tạo điều kiện thi đấu tại nhiều giải đấu quốc tế trong các cấp độ.

Canoeing Việt Nam vẫn chờ những tấm huy chương đầu tiên tại đấu trường ASIAD. Nguyễn Thị Hương có khả năng và cơ hội hiện thực kết quả nếu giữ vững phong độ ở ASIAD 20.

Dù vậy, nữ tuyển thủ cũng xác định mình sẽ chuẩn bị với hết khả năng và nỗ lực toàn tâm vào chuyên môn trong năm 2026.

MINH CHIẾN