Golfer Nguyễn Anh Minh tạo dấu ấn, vô địch giải đấu trong hệ thống Đại học tại Mỹ

Nguyễn Anh Minh trở thành golfer có kết quả đáng ghi nhận nhất ở vai trò sinh viên Việt Nam trong hệ thống thi đấu 1 giải golf Đại học tại Mỹ.

Nguyễn Anh Minh (giữa) và đồng đội ở đội golf Đại học Oregon (Mỹ). Ảnh: OREGONGOLF

Ngày 11-3 (theo giờ Việt Nam), Nguyễn Anh Minh hoàn tất giải golf Bandon Dunes Championship 2026 diễn ra tại Mỹ với vị trí số 1 cá nhân nam. Đây là giải thu hút 15 đội golf của các trường Đại học tham gia tranh tài.

Kết thúc 3 vòng đấu, Nguyễn Anh Minh xuất sắc đạt tổng điểm -13 để giữ vị trí số 1 cá nhân sau 54 hố đã đấu. Tại vòng cuối, Anh Minh đạt được điểm -2. Trong các vòng đầu tiên và vòng 2, golfer của Việt Nam lần lượt đạt điểm -10 và -1. Số liệu thống kê tại giải, Anh Minh đã đạt được 17 điểm birdie và đây là golfer có kết quả birdie tốt nhất trong giải này.

Anh Minh tham dự giải đấu với vai trò là thành viên đội golf Đại học Oregon (Oregon State University).

Với sự xuất sắc của Anh Minh, đội golf Đại học Oregon đã vượt lên giành vị trí số 1 với tổng thành tích điểm -31. Anh Minh là sinh viên Việt Nam duy nhất có mặt trong đội hình thi đấu của đội này. Kết quả cũng ghi nhận đội golf Đại học Oregon có chiến thắng tại một giải chính thức kể từ giải Redhawk Invitational 2024. Đây cũng là danh hiệu đầu tay của Anh Minh có cùng đại học của mình.

Nguyễn Anh Minh đã theo học Đại học Oregon từ tháng 9 năm ngoái. Ngay khi nhập học, golfer của Việt Nam đã được tuyển chọn vào đội hình chính của đội golf Đại học Oregon. Hiện tại, Anh Minh đang giữ hạng 42 trên bảng xếp hạng golf nghiệp dư thế giới.

MINH CHIẾN