Hơn 300 VĐV tham dự giải vật bãi biển vô địch quốc gia 2026

Các VĐV vật hàng đầu cả nước đã có mặt tại Bắc Ninh để tham dự giải vô địch vật bãi biển quốc gia 2026.

Giải vật bãi biển quốc gia 2026 được tranh tài hấp dẫn. Ảnh: MINH MINH

“Các VĐV đã đăng ký theo nhóm hạng cân quy định để tranh tài tại giải năm nay. Đây cũng là một cuộc kiểm tra quan trọng điểm vật Việt Nam sẽ chuẩn bị lực lượng đối với Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026”, phụ trách bộ môn vật (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn vật Việt Nam cho biết.

Chương trình thi đấu chính thức của giải được khởi tranh ngày 8-3. Tại giải đấu, các đơn vị đăng ký lực lượng tham dự nhóm nội dung dành cho hệ vô địch và vô địch trẻ. Giải kéo dài tới ngày 15-3.

Đối với vô địch trẻ, Ban tổ chức đưa vào tranh tài nhóm tuổi U15 với các hạng đấu từ 40kg tới 80kg dành cho nam và từ 30kg tới 75kg đối với nữ. Tại nhóm tuổi U17, VĐV nam sẽ thi đấu các hạng cân từ 45kg tới 90kg trong khi VĐV nữ sẽ góp mặt ở các hạng cân từ 35kg tới 75kg.

Dành cho thi đấu hệ vô địch, giải tranh tài 9 nội dung gồm 50-55kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 80kg, 85kg, 90kg, trên 90kg dành cho nam. Đối với nữ, các hạng cân tổ chức gồm 40-45kg, 50kg, 55kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 80kg và trên 80kg.

Các nhóm hạng cân của vô địch trẻ sẽ được giới chuyên môn tập trung chú ý bởi từ đây, Ban huấn luyện đội tuyển vật Việt Nam sẽ tìm kiếm VĐV chuẩn bị cho vòng loại Olympic trẻ 2026 được thi đấu tại Senegal. Chính vì vậy, những gương mặt trẻ tốt nhất đều góp mặt thi đấu. Năm ngoái, đội tuyển vật bãi biển Việt Nam từng giành 1 HCB (Bùi Ngọc Thảo Thơm) và 1 HCĐ (Lâm Minh Gia Huy) tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025.

MINH CHIẾN