Đội tuyển vật Việt Nam làm mới Ban huấn luyện

Đội tuyển vật Việt Nam đã hội quân trở lại tập huấn sau nghỉ Tết và Ban huấn luyện ở một số nội dung đã được đổi mới.

Đội vật tự do nữ Việt Nam tập trung ngày đầu năm mới 2026. Ảnh: MINH MINH

Thầy quyết tâm, trò đồng lòng

Ngày 23-2 (mùng 7 Tết), đội tuyển vật Việt Nam chính thức hội quân trở lại tập huấn với 3 nhóm nội dung gồm vật tự do nam, vật cổ điển nam và vật tự do nữ.

Điểm chú ý của lần tập trung năm 2025 là Ban huấn luyện một số nội dung đã được làm mới lực lượng. Ở đội vật tự do nữ, HLV Nguyễn Huy Hà trở lại đội tuyển làm công tác chuyên môn. Ban huấn luyện đội vật tự do nữ có HLV Thúy tới từ Hải Phòng cùng tham gia huấn luyện. Năm ngoái, các HLV làm chuyên môn ở đội vật tự do nữ là HLV Trần Văn Sơn và Trần Quang Mạnh.

Với đội vật cổ điển nam, HLV kỳ cựu Nguyễn Văn Chúc không góp mặt tại đợt tập huấn năm nay. Thay vào đó, HLV Tạ Ngọc Tân đảm trách huấn luyện viên chuyên môn chính cho các đô vật và phụ tá cho ông là HLV Quảng tới từ thể thao Công an Nhân dân. Trong khi đó, đội vật tự do nam giữ nguyên thành phần Ban huấn luyện gồm HLV Nguyễn Thế Anh và Bùi Tuấn Anh.

“Ban huấn luyện đội tuyển vật Việt Nam có một số sự thay đổi cũng để làm mới thêm chuyên môn. Rất hy vọng, đội tuyển vật Việt Nam sẽ có những kết quả thành tích tốt ở năm 2026”, phụ trách bộ môn vật (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn vật Việt Nam – ông Tạ Đình Đức cho biết.

Ban huấn luyện đội vật tự do nữ Việt Nam có thay đổi từ năm 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong ngày đầu trở lại tập luyện sau nghỉ Tết, tinh thần của tuyển thủ được ghi nhận ổn định. Tất cả các HLV đều thể hiện quyết tâm làm tốt nhất chuyên môn và điều đó phản ánh thực tế chuyên môn trên sàn tập. Yêu cầu trên hết, VĐV phải tránh chấn thương bởi vậy tuyển thủ thực hiện khởi động kỹ lưỡng trước khi vào tập khối lượng kỹ thuật đủ giờ, theo giáo án.

Ở năm 2026, nhiều gương mặt có thành tích huy chương SEA Games 33-2025 vẫn là tuyển thủ then chốt tại đội tuyển vật Việt Nam. Trong số này, những tuyển thủ như Phạm Như Duy, Nguyễn Hữu Định, Cấn Tất Dự, Trần Văn Trường Vũ, Ngô Văn Lâm, … giữ vai trò đầu tàu ở đợt tập huấn năm 2026 của đội tuyển vật tự do nam. Ngoài họ, nhóm tuyển thủ trọng điểm của vật cổ điển nam và vật tự do nữ cũng đầy đủ tuyển thủ trình độ tốt nhất.

Mục tiêu giành huy chương ASIAD 2020 sẽ khả thi?

Đội tuyển vật Việt Nam hướng tới giành huy chương tại ASIAD 20 vào tháng 9 ở Nhật Bản. Đây sẽ là bài toán không dễ tìm lời giải. Quan điểm của lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam từng đưa ra là VĐV vật Việt Nam đã dẫn đầu thành tích ở Đông Nam Á thì đến lúc phải làm tốt hơn, tiến tới thành tích huy chương ở cấp độ châu Á.

HLV Nguyễn Thế Anh (trái) tiếp tục đảm trách vị trí HLV trưởng vật tự do nam năm 2026. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Nhìn nhận về chuyên môn VĐV, HLV Nguyễn Thế Anh (vật tự do nam) phân tích: “Chúng ta đang có những VĐV trẻ tuổi đời, có cơ hội phát triển tốt. Tuy nhiên ở mặt bằng chung của châu Á, VĐV Việt Nam vẫn phải học hỏi nhiều. Vì thế, chúng tôi rất hy vọng từng em VĐV phải nỗ lực hết khả năng của mình để tìm được cơ hội tham dự các giải đấu quốc tế có giá trị trong năm 2026”.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Huy Hà của đội vật tự do nữ tin rằng nếu làm tốt khâu chuẩn bị, một số đô vật nữ của Việt Nam có cơ hội đạt thành tích trên sân chơi châu Á. Tuy nhiên, chúng ta cần chọn đúng hạng cân, con người phù hợp đầu tư. Đó cũng là để tự tạo cơ hội cho mình.

Từng có câu hỏi đề ra rằng vật Việt Nam cần tìm chuyên gia giỏi hay thực hiện các đợt tập huấn nước ngoài (tại quốc gia phù hợp) để nâng cao hơn đẳng cấp cho các VĐV tiềm năng? Các phương án chuyên môn được Ban huấn luyện đội tuyển vật Việt Nam xem xét kỹ lưỡng. Tuy nhiên, việc nâng cao chuyên môn cần đủ thời gian thực hiện.

Vào tháng 4 năm nay, đội tuyển vật Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch châu Á 2026 tại Kyrgyzstan và Đại hội thể thao bãi biển châu Á tại Trung Quốc. Đây là 2 giải quan trọng để tuyển thủ Việt Nam nắm bắt đối thủ và hiểu thực lực của mình trước ASIAD 20. Theo tính toán, đội tuyển vật Việt Nam sẽ có chương trình tập huấn nước ngoài cho nhóm tuyển thủ quan trọng trước ASIAD 20.

Hiện tại, đội tuyển vật Việt Nam đang tính toán tìm thuê chuyên gia mới cho nội dung vật tự do nữ. Năm ngoái, HLV Sullivan (Mỹ) là chuyên gia vật tự do nữ của thể thao Việt Nam.

MINH CHIẾN