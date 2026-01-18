Ông Lý Duy Thanh tái đắc cử là Chủ tịch Liên đoàn vật Việt Nam nhiệm kỳ 2

Liên đoàn vật Việt Nam đã tiến hành Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2 (2026-2031), qua đó bầu Ban chấp hành mới và định hướng một số nhiệm vụ quan trọng để thực hiện.

Ban chấp hành Liên đoàn vật Việt Nam nhiệm kỳ 2 ra mắt các đại biểu. Ảnh: VWF

Liên đoàn vật Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2 (2026-2031) trong ngày 18-1.

Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ thứ nhất (2020-2025), Ban chấp hành Liên đoàn vật Việt Nam đã có những đánh giá nhìn nhận công tác chuyên môn, việc phát triển phong trào hiệu quả môn vật tại nhiều địa phương trong cả nước. Trong đó, các kết quả về thi đấu quốc tế của vật Việt Nam được ghi nhận một số kết quả được chú ý trên đấu trường SEA Games 31, 32, 33, nhưng vẫn cần rút kinh nghiệm tại châu Á, ASIAD.

Trong nhiệm kỳ thứ nhất, vật Việt Nam không giành được suất chính thức trong các kỳ Olympic 2020 tại Nhật Bản và Olympic 2024 tại Pháp. Ngoài ra, đội tuyển vật Việt Nam không đạt thành tích huy chương tại ASIAD 19. Do vậy thách thức thành tích quốc tế của vật Việt Nam bên ngoài Đông Nam Á vẫn đang là rất lớn.

Hướng tới các nhiệm vụ ở nhiệm kỳ 2 (2026-2031), các nhà quản lý Liên đoàn vật Việt Nam đặt ra mục tiêu sẽ tập trung phát triển chuyên môn đối với các nội dung thi đấu vật, trong đó có thêm sự đầu tư đối với vật bãi biển để tiếp cận với nhiều giải đấu quốc tế. Cùng với đó, Liên đoàn vật Việt Nam phát triển đội ngũ trọng tài, HLV và lực lượng VĐV có trình độ để tiếp tục giữ vững vị thế ở Đông Nam Á với Đại hội thể thao của khu vực (SEA Games) cũng như sẽ phấn đấu đạt kết quả thành tích tại ASIAD 20, 21.

Liên đoàn vật Việt Nam trao cờ lưu niệm cho các đơn vị phát triển tốt phong trào những năm qua. Ảnh: VWF

Trong nhiệm kỳ 2 của Liên đoàn vật Việt Nam, giới chuyên môn sẽ chờ cơ hội VĐV có thể giành suất chính thức đối với Olympic trẻ 2026 tại Senegal và Olympic 2028 tại Mỹ.

Sau khi tiến hành bầu cử nhân sự, Đại hội Liên đoàn vật Việt Nam nhiệm kỳ 2 (2026-2031) đã bầu Ban chấp hành gồm 29 ủy viên.

Ban chấp hành tiếp tục tín nhiệm bầu ông Lý Duy Thanh tái cử vị trí Chủ tịch Liên đoàn vật Việt Nam nhiệm kỳ 2. Trước đó, ông Lý Duy Thanh là Chủ tịch Liên đoàn vật Việt Nam nhiệm kỳ thứ nhất. Ngoài ra, Liên đoàn vật Việt Nam còn bầu 5 Phó Chủ tịch và Tổng thư ký.

Ông Tạ Đình Đức (phụ trách bộ môn vật - Cục TDTT Việt Nam) được tín nhiệm bầu giữ vị trí Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn vật Việt Nam nhiệm kỳ 2.

MINH CHIẾN