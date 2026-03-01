Emanuel Navarrete thắng bằng TKO trước Eduardo Nunez, thống nhất đai WBO và IBF hạng siêu lông

Emanuel Navarrete đã chặn đứng Eduardo Nunez ngay khi bắt đầu hiệp thứ 11, thống nhất các vô địch hạng siêu lông WBO và IBF tại Arizona. Navarrette được tuyên thắng TKO sau khi bác sĩ sàn đài xác nhận Nunez không thể tiếp tục thi đấu!

Navarrete (quần đỏ) đánh bại Nunez

Bác sĩ võ đài đã dừng trận đấu ngay khi bắt đầu hiệp thứ 11, do máu đã chảy nhiều từ mắt phải của Nunez sau màn trình diễn áp đảo của võ sĩ đồng hương người Mexico Navarrete, người mới trở thành Nhà vô địch thế giới hạng siêu lông của WBO và IBF (thắng thêm đai IBF).

Nhà vô địch 3 hạng cân khác nhau đã giành chiến thắng trong trận đấu được mệnh danh là: “Đại chiến Mexico” để nâng thành tích của mình lên 40-2-1 (33 KO), trong khi đó, Nunez thua trận thứ đầu tiên sau 8 năm (30-2), nhưng lại là trận thua đau đớn nhất sự nghiệp của anh từ trước đến nay.

“Thật khó để nhìn thấy đối thủ của mình bị đau ở trên võ đài, nhưng cũng rất khó để không tiếp tục và giành chiến thắng”, Navarrete thừa nhận rất là quân tử, “Bạn không bao giờ biết điều gì có thể xảy ra ở trong những hiệp cuối. Anh ấy có thể tung ra một cú đấm trúng đích và trận đấu có thể kết thúc. Vì vậy, tôi cần phải tiếp tục làm công việc của mình”.

Navarrete đã chiếm ưu thế ở trong phần lớn trận đấu trước những nỗ lực thay đổi lối đánh của Nunez, sẵn sàng đối đầu trực diện với đối thủ ở trong những hiệp đầu - trước khi chịu đựng một cách đầy gan lỳ một số cú đánh vào thân người từ Nunez.

Navarrete đã tăng cường tấn công ở hiệp đấu thứ 9 bằng cách tung ra một loạt cú đấm tay phải vào cằm của Nunez, khiến chân Nunez loạng choạng và mắt nhắm nghiền. Máu chảy ra từ mắt phải của Nunez ở hiệp đấu thứ 10, nhưng anh này vẫn không chịu chấp nhận bỏ cuộc cho đến khi bác sĩ sàn đài tuyên bố kết thúc trận đấu để bảo vệ sức khỏe tính mạng Nunez.

Với chiến thắng này, Navarrete dường như là đã sẵn sàng đối đầu với người thách đấu bắt buộc của WBO, Charly Suarez (18-1, 10 KO), sau trận đấu không phân thắng bại hồi tháng 5 năm ngoái. Nếu đánh bại Suarez, Navarette mới có cơ hội để mắt đến 2 chiến đai còn lại của hạng siêu lông: WBA (thuộc về Jazza Dickens) và WBC (thuộc về O’Shaquie Foster)

Đ.Hg.