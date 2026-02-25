Eduardo Nunez tận dụng tối đa cơ hội khi đối đầu với Emanuel Navarrete

Đương kim vô địch IBF hạng dưới nhẹ (siêu lông) - Eduardo Nunez sẽ đối đầu với người đồng hương Emanuel Navarette (Đương kim vô địch WBO) vào cuối tuần này tại Desert Diamond Arena (Glendale, Arizona) ở trong trận đấu được mệnh danh là “Đại chiến Mexico”.

Nunez đối đầu Navarrete vào cuối tuần này

Võ sĩ 28 tuổi quê ở Los Mochis có biệt danh là “Sugar” hiện đang sở hữu thành tích 29-1, với 27 trận thắng bằng KO. Anh thắng đai WBO hạng siêu lông khi đánh bại Masanori Rikiishi hồi tháng 5 năm ngoái và có trận bảo vệ thành công đai vô địch trước Christopher Diaz tháng 9.

Nunez đang hy vọng, trận đấu vào thứ Bảy này sẽ khởi đầu cho sự thống trị của mình ở hạng siêu lông. “Sugar” tâm sự, chính nạn bắt nạt đã đẩy anh đến với quyền Anh. Anh nhớ lại về những ngày tháng lớn lên ở Los Mochis (Sinaloa, Mexico), mọi chuyện đã từng rất là tồi tệ.

Thậm chí, đôi khi thật kinh hoàng. Khi Nunez 13 tuổi, anh tình cờ nghe thấy một vài đứa trẻ nói chuyện về việc mang theo dao khi anh trong nhà vệ sinh. Khi anh bước ra khỏi buồng, cả nhóm tiến đến gần anh, dùng dao đâm vào ngực và rạch áo anh. Thoát ra được, thì một suy nghĩ vụt qua đầu anh: “Chuyện này phải chấm dứt”.

Giờ đây, Nunez có thể mỉm cười khi nhớ lại. Bị bắt nạt? Ngày nay, anh là Kẻ bắt nạt, ít nhất trên sàn đấu quyền. Là một trong những võ sĩ có thể lực tốt nhất ở bất kỳ hạng cân nào, Nunez có tỷ lệ knock-out 93%. Thứ Bảy, anh sẽ cố gắng giành thêm một đai nữa khi đối đầu Navarrete (39-2-1) trong trận đấu thống nhất IBF và WBO hạng siêu lông.

“Đó là một hành trình tuyệt vời”, Nunez nói với Sports Illustrated qua cuộc gọi Zoom tuần trước, “Và tôi rất vui vì vẫn đang trên con đường đó”. Mười lăm năm trước, khi bước vào phòng tập quyền Anh lần đầu tiên, anh không hề biết con đường đó sẽ dẫn mình đến đâu.

Phòng tập đó, thuộc sở hữu của gia đình Montiel, quy tụ nhiều huyền thoại địa phương, bao gồm cả Fernando Montiel, Cựu vô địch thế giới 3 hạng cân khác nhau. “Tôi chẳng biết gì cả”, Nunez lên tiếng thừa nhận chuyện ngày xưa: “Tôi chỉ biết mình cần học cách tự vệ!”.

Rồi anh yêu thích quyền Anh, bị nghiện nó. Buổi tập đối kháng đầu tiên của anh rất tệ. Đối mặt với một võ sĩ giàu kinh nghiệm hơn, Nunez đã bị đánh cho tơi tả. Nhưng anh từ chối bỏ cuộc dù cả cơ thể bản thân đau đớn rất nhiều. “Đó là cảm giác hưng phấn tột độ”, anh nói.

Khi máu chảy ra từ mũi, anh giữ mũi cao để ngăn máu chảy vào miệng. “Tôi chỉ muốn tiếp tục”, Nunez nói, kể về kỷ niệm điên rồ và điên cuồng ngày xưa, “Tôi thậm chí là còn không muốn ai đó đến và nói rằng thế là đủ rồi”.

Sức mạnh đến một cách tự nhiên. Nunez đã sớm cam kết với chương trình rèn luyện thể lực giúp tăng cơ bắp cho thân hình cao 1 mét 68. Anh nghiên cứu cách Montiel kết hợp các cú đấm. Ban đầu, khi cả 2 cùng đấu tập với nhau, Montiel vẫn luôn nương tay với anh.

“Anh ấy không bao giờ cố gắng làm tôi bị thương”, Nunez nói. Montiel nhận thấy sức mạnh trong cú đấm tay phải của Nunez, và ông ấy khuyến khích anh phát triển sức mạnh tương tự với cú đấm tay trái. Với sức bền bỉ, Nunez sẵn sàng - thậm chí háo hức - trao đổi đòn.

“Tôi cảm thấy mình có thể chịu đựng được nhiều cú đấm,” Nunez nói, “Tôi có thể nói rằng là tôi chưa bao giờ ở trong một trận đấu với đối thủ nào - mà tôi cảm thấy mình thực sự bị thương. Tôi nghĩ điều đó giúp tôi tự tin hơn khi tung ra những cú đấm mạnh mẽ”.

“Sự nghiệp nghiệp dư của Nunez không mấy nổi bật. Anh nhớ lại chỉ có 5 trận đấu. Năm 17 tuổi, anh quyết định chuyển sang chơi chuyên nghiệp. Thành công đến rất nhanh. Mười trận thắng liên tiếp ngay từ đầu sự nghiệp. Cả 10 trận đều bằng KO.

Năm 2018, anh đến Cancun để đối đầu với lại Hiram Gallardo. Trận đấu không có gì đặc biệt. Sáu hiệp đấu với một đối thủ dường như không mấy nguy hiểm. Trận đấu kéo dài hết các hiệp. Khi kết quả được công bố, Nunez thua 1 điểm trên cả 3 bảng điểm của các BGK.

Kết quả thật sốc. “Tôi nghĩ mình đã thắng trận đấu,” Nunez nói, “Các BLV cũng nghĩ tôi đã thắng. NHM cũng nghĩ tôi thắng.” Đó cũng là một bài học. Từ đó trở đi, Nunez thề sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để không để kết quả phụ thuộc vào quyết định của BGK.

“Tôi nghĩ cuối cùng đó là một kinh nghiệm tốt cho tôi,” Nunez nói, “Nó là một phần của quá trình hình thành tôi như một võ sĩ, một phần trong kinh nghiệm học hỏi của tôi với tư cách là một võ sĩ. Tôi thực sự tự hứa với bản thân trong tương lai, sẽ không để các BGK phải làm thêm bất kỳ công việc nào trong bất kỳ trận đấu nào của mình”.

Chuỗi chiến thắng tiếp tục. Anh ấy thắng 17 trận tiếp theo, tất cả đều bằng KO. Năm 2023, anh ký hợp đồng quảng bá với Matchroom Boxing, công ty đang tìm cách mở rộng đội ngũ võ sĩ đang phát triển của mình sang đất nước Mexico nhiều tài năng và tiềm năng.

Năm 2025, anh đối đầu Rikiishi tranh đai vô địch hạng siêu lông đang bỏ trống. Rikiishi gây khó khăn cho anh suốt 12 hiệp. Lần này, Numez thắng điểm. Tháng 9, anh thi đấu trọn 12 hiệp trong trận bảo vệ đai vô địch trước Christopher Diaz, và một lần nữa giành chiến thắng cách biệt.

“Tôi thực sự rất thích hai trận đấu cuối cùng đó”, Nunez nói, “Tôi cảm thấy trước đây mình hơi lo lắng về việc hạ gục đối thủ. Về sau trong sự nghiệp, tôi hơi lo lắng về thể lực của mình. Việc có thể thi đấu trọn 12 hiệp với hai đối thủ đó khiến tôi hạnh phúc và tự tin hơn về thể lực của mình”.

“Và giờ tôi hiểu rằng nếu hạ gục đối thủ bằng KO thì thật quá tuyệt vời, nhưng nếu không thể, tôi biết mình có thể thắng một trận đấu kéo dài 12 hiệp”, Nunez giải thích quá trình anh đã trưởng thành về mặt suy nghĩ và nhận thức.

Thứ Bảy này, anh có thể cần phải biết cách làm cả 2 điều đó. Người ta thường nói đừng bao giờ gặp gỡ thần tượng của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là không được đấu với họ.

Nunez không gọi Navarrete là thần tượng - họ chỉ cách nhau 3 tuổi - nhưng sẽ thật kỳ lạ khi thấy người đồng hương Mexico của anh đứng ở góc võ đài bên kia khi cả hai gặp nhau trong trận đấu thống nhất 2 đai IBF và WBO.

“Tôi luôn là một người hâm mộ Navarrete”, Nunez có nói, “Tôi đã hâm mộ anh ấy từ rất lâu rồi. Tôi đã theo dõi anh ấy từ 2018, khi anh ấy tranh đai VĐTG lần đầu. Tôi chưa bao giờ bỏ lỡ trận đấu nào của anh ấy. Tôi tin rằng anh ấy là một tấm gương thực sự cho Mexico, một thần tượng của người Mexico. Và anh ấy cũng là một nhà vô địch thực thụ”.

Sự tôn trọng đó sẽ biến mất vào thứ Bảy, ít nhất là trong suốt thời gian thi đấu. Ở tuổi 31, Navarrete tìm cách kéo dài triều đại của mình ở hạng siêu lông. Nunez đang hướng đến việc bắt đầu triều đại của riêng mình.

Một chức vô địch thống nhất sẽ tạo tiền đề cho cả 2 võ sĩ có những trận đấu hấp dẫn hơn. O’Shaquie Foster, người đang giữ một phần khác của chiếc đai vô địch hạng siêu lông (đai WBC), dự kiến ​​sẽ có mặt ở khu vực khán đài để theo dõi trận đấu kịch tính này.

Và trận đấu hứa hẹn sẽ rất đẫm máu. Mùa thu năm ngoái, Nunez và Navarrete đã đối mặt trong một buổi chụp ảnh sau chiến thắng của Nunez trước Diaz. Khi kết thúc, Nunez đã kéo Navarrete lại gần.

“Tôi nói với anh ấy rằng tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ là đối thủ của anh ấy một ngày nào đó”, Nunez nói. “Nhưng Chúa làm những điều này đều có lý do. Và tôi cảm thấy rằng, mình đã sẵn sàng tận dụng tối đa cơ hội này.”

Đ.Hg.