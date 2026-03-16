HLV từng giành HCV Olympic làm chuyên gia đội tuyển cử tạ Việt Nam chuẩn bị ASIAD 20

Đội tuyển cử tạ Việt Nam chính thức có chuyên gia quan trọng bắt tay vào làm công tác chuyên môn chuẩn bị cho ASIAD 20 và vòng loại Olympic 2028.

Cử tạ Việt Nam chính thức có chuyên gia Trung Quốc huấn luyện từ ngày 15-3. Ảnh: MINH CHIẾN

Đầu tư trọng điểm

“Đội tuyển cử tạ Việt Nam chính thức có chuyên gia Trung Quốc Li Shunzhu tham gia huấn luyện chuyên môn. Chúng tôi rất kỳ vọng với kinh nghiệm và giáo án chuẩn bị của chuyên gia, đội tuyển cử tạ Việt Nam sẽ có những kết quả tốt nhất thời gian tới”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển cử tạ Việt Nam đã trao đổi.

Chuyên gia Li Shunzhu (Trung Quốc) chính thức bắt tay vào công tác huấn luyện lực sĩ cử tạ Việt Nam từ ngày 15-3 tại điểm tập huấn ở Hà Nội.

Việc đạt được cái gật đầu của ông Li Shunzhu sang Việt Nam làm việc được xem làm nỗ lực chuẩn bị của cử tạ Việt Nam và Cục TDTT Việt Nam. Ông Li Shunzhu là 1 trong những HLV nhiều kinh nghiệm nhất của cử tạ Trung Quốc. Trong quá khứ khi còn thi đấu, vị HLV từng tham dự Olympic năm 1984 ở vai trò VĐV. Trong công tác huấn luyện, ông là HLV trưởng đội cử tạ nữ Trung Quốc giai đoạn 2004-2008, và có học trò giành HCV tại Olympic.

“Quan điểm của Ban huấn luyện là tích lũy tối đa chuyên môn huấn luyện do chuyên gia huấn luyện các lực sĩ”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển cử tạ Việt Nam cho biết thêm.

Không phải ngẫu nhiên, Cục TDTT Việt Nam quyết định làm việc và chi trả kinh phí phù hợp để thuê chuyên gia Li Shunzhu. Bởi lẽ, cử tạ là môn trọng điểm có những cơ hội đạt được kết quả cao nhất tại ASIAD hay Olympic. Vì thế, chuyên gia sẽ là xúc tác quan trọng để giúp lực sĩ Việt Nam đạt được thành công ở giai đoạn tới.

Kỳ vọng kết quả quan trọng

Lực sĩ trọng điểm của cử tạ Việt Nam sẽ tập trung chuẩn bị chuyên môn. Ảnh: MINH CHIẾN

Cử tạ Việt Nam hướng đến 2 mục tiêu quan trọng trong kế hoạch 2 năm sắp tới là ASIAD 20 tại Nhật Bản và Olympic 2028 tại Mỹ. Mỗi đấu trường có những nhiệm vụ cụ thể. Chuyên gia Li Shunzhu là người có kinh nghiệm và chắc chắn ông sẽ có đủ thời gian cùng Ban huấn luyện đội tuyển cử tạ Việt Nam làm tốt nhất chuẩn bị chuyên môn.

Trong lịch sử, cử tạ Việt Nam chưa từng giành HCV tại đấu trường ASIAD. Chúng ta đã có 1 HCB, 1 HCB tại đấu trường Olympic. Khả năng đạt được thành công của lực sĩ cử tạ Việt Nam trên đấu trường lớn vẫn khả quan. Tuy vậy, kết quả vẫn là điều mà lãnh đạo ngành thể thao chờ đợi nhất.

Đội tuyển cử tạ Việt Nam đang tập huấn 26 lực sĩ (gồm nam, nữ) tại 2 điểm tập ở Hà Nội và TPHCM. Nhiều gương mặt trọng điểm tiếp tục tập huấn đội tuyển cử tạ Việt Nam năm nay như Trịnh Văn Vinh, Trần Đình Thắng, Quàng Thị Tâm, Đỗ Tú Tùng, Trần Minh Trí, Ngô Sơn Đỉnh, Nguyễn Trần Anh Tuấn, Y Liên… Chuyên gia Li Shunzhu sẽ làm việc để có sự tổng quát chuyên môn với nhóm lực sĩ chủ lực. Chúng ta rất chờ đợi thành tích ASIAD 20 là một trong những điểm tựa quan trọng, từ đó cử tạ Việt Nam tiếp tục hướng tới cơ hội đạt suất chính thức tham dự Olympic 2028 qua nhiều giải vòng loại.

Vào tháng 5 tới, đội tuyển của tạ Việt Nam sẽ tới Trung Quốc tham dự giải vô địch châu Á 2026 tại Ấn Độ và giải vô địch trẻ thế giới 2026 tại Ai Cập. Chuyên gia Li Shunzhu sẽ có đủ thời gian để nắm bắt phong độ của lực sĩ Việt Nam trong các giải đấu trên nhằm chuẩn bị kế hoạch cho ASIAD 20 vào tháng 9 ở Nhật Bản.

MINH CHIẾN