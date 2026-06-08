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Nguyễn Huy Hoàng và tuyển bơi Việt Nam tranh tài giải vô địch mặt nước mở châu Á 2026

SGGPO

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng sẽ tiếp tục hành trình thi đấu quốc tế bằng việc tập trung để tham dự giải vô địch mặt nước mở châu Á 2026.

Đội tuyển bơi đường dài Việt Nam sẽ tiếp tục góp mặt giải vô địch mặt nước mở châu Á 2026. Ảnh: LÊ THANH
Đội tuyển bơi đường dài Việt Nam sẽ tiếp tục góp mặt giải vô địch mặt nước mở châu Á 2026. Ảnh: LÊ THANH

Năm nay, giải bơi vô địch mặt nước mở châu Á 2026 được tranh tài tại Bali (Indonesia) từ ngày 13 tới 15-6. Với giải lần này, đội tuyển bơi Việt Nam cử lực lượng tốt nhất ở cự ly dài đối với thi đấu mặt nước mở gồm Nguyễn Huy Hoàng, Mai Trần Tuấn Anh, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi và Nguyễn Viết Tường.

Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam cho biết hiện tại các tuyển thủ giữ được tinh thần tốt trong quá trình chuẩn bị để sẵn sàng tranh tài.

Tháng 4 vừa qua, đội tuyển bơi Việt Nam đã thi đấu các nội dung bơi mặt nước mở tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Khi đó, cá nhân Nguyễn Huy Hoàng đã giành tấm HCB nội dung 5km nam đồng thời có HCB tiếp sức 4x1.500m hỗn hợp nam nữ. Chuẩn bị cho kỳ thi đấu trên, Nguyễn Huy Hoàng và đồng đội đã được tập huấn tại Trung Quốc và có kết quả như kỳ vọng.

Giải bơi vô địch mặt nước mở châu Á 2026 sẽ thu hút các kình ngư hàng đầu châu lục tham dự. Trong đó, nhiều gương mặt từng thi đấu tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 sẽ tiếp tục tới Indonesia tranh tài giải năm nay.

Trong giải năm nay, Ban tổ chức đưa vào tranh tài các cự ly 5km, 10km và tiếp sức 4x1.500m hỗn hợp nam nữ. Với giải năm nay, Nguyễn Huy Hoàng hướng tới mục tiêu nỗ lực giành kết quả tốt nhất. Ban huấn luyện cũng kỳ vọng đội hình tiếp sức 4x1.500m hỗn hợp nam nữ của chúng ta sẽ đạt được thành tích huy chương trong giải năm nay.

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MINH CHIẾN

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